全國首創產後媽媽多元支持培力方案　嘉義市關懷產後媽媽身心靈

▲▼ 嘉義市首創推動產後媽媽身心靈全面關懷產後媽媽多元支持培力方案「寵愛媽咪.愛+1」溫馨登場! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



給予產後媽媽身心靈全面關懷，嘉義市全國首創推出產後媽媽多元支持培力方案，邀請80個幸福家庭親子們齊聚中央廣場，熱情參與「寵愛媽咪.愛+1-來嘉FUN風派對」。嘉義市長黃敏惠強調為建構願生、樂養的育兒友善環境，市府會當所有「勇媽」最堅強的後盾，讓媽咪們「生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望」，在五月溫馨的日子裡，用實際行動寵愛媽咪，大家一起「愛+1」。

長黃敏惠表示，為了讓嘉義市成為「全齡共享，世代宜居」的幸福城市，市府團隊積極推動「安心生養，嘉義的幸福式」政策，並首推產後媽媽多元支持培力方案，除了強調育兒彈性，提供產後身心復原方案，從產後調理首部曲、伴侶支持二部曲、家庭陪伴三部曲，到免費托育服務等，完整建立後媽媽多元支持培力服務體系。

黃敏惠與現場爸媽們一同在寵愛媽咪宣言看板上簽名，呼籲每位媽咪與另一半「神隊友」們要「寵愛自己、相互扶持、攜手共好、幸福永續」，同時進一步指出，每位媽媽都是勇媽，嘉義市為寵愛媽咪，不僅生育津貼大躍進，調高為每生育1名新生兒發放2萬2千元，還提供育兒津貼及托育補助、孕婦產檢車資補貼、到宅坐月子、育兒指導、臨托喘息及產後身心修復課程等，以減輕爸媽們育兒經濟負擔，並設置托育資源中心、居家托育服務中心、公共托嬰中心及社區公共托育家園，打造友善育兒環境，給所有家庭最大支持，安心為嘉義生養充滿希望的下一代，這就是嘉義的幸福式。

「寵愛媽咪.愛+1-來嘉FUN風派對」，市府社會處安排眾多活動內容，包括育兒政策宣導、有獎徵答、卡片DIY、育兒輔具展、子宮頸抹片與健康檢查、還有遊戲泡泡區等，報名參加的80組家庭都帶著家中2個月至2歲的小寶貝們開心參與，眾人在公園草皮上一起享受野餐以及親子共同彩繪樂趣，與會的爸爸們更和小寶貝一起大跳「有夠爸氣-揹巾舞」，動感樂音和著滿滿笑聲，幸福共度溫馨五月。