黃仁勳台大畢典致詞　周玉蔻：說給總統級候選人聽的

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳27日出席台大111學年度畢業典禮，致詞時向畢業生喊話，「要跑起來，不要用走的，你要不是試著去追逐獵物，就是自己成為獵物。」（run, don't walk, either you're running for food, or running from being food.)資深媒體人周玉蔻認為，整場演講是說給總統級候選人聽的。

黃仁勳勉勵台大畢業生們的致詞，大致有3個重點，包括「面對錯誤，以謙卑的態度求助」、「冒著一切風險追求深度學習」、「戰略性的撤退和放棄是成功的核心」。

周玉寇表示，黃仁勳再三對台灣大學應屆畢業生叮嚀「退一步」的思維策略，和「及時放棄」、改弦易轍的決定，是「你們這些最聰明、最成功者」最需要的人生態度。還有，要有面對失敗、承受羞辱的準備；要不恥於向他人尋求協助。這些，不是大道理、更不是什麼偉大座右銘話術，而是他痛徹心扉的親身經歷。那些故事，他也在昨天的演講中一一回顧。而黃仁勳為台灣的未來，台灣新一代努力的方向，指出明燈，也就是AI，這也是全世界的道路

周玉蔻指出，這一場演講，其實是說給總統級候選人聽的，「做人不要太 ㄍㄧㄥ！不要太偶包！不要以為自己永遠不會犯錯！必要時要承認失敗、關鍵時刻知道放棄，最重要的是，失敗並不可恥，求助才能成功！國家發展，AI可以適用到各個行業！Run、Run、Run！」