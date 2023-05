黃仁勳台大畢典致詞　周玉蔻：說給總統級候選人聽的

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。(圖/記者林敬旻攝)

記者皮心瑀/台北報導

輝達(NVIDIA)執行長暨創辦人黃仁勳27日出席台大111學年度畢業典禮,致詞時向畢業生喊話,「要跑起來,不要用走的,你要不是試著去追逐獵物,就是自己成為獵物。」(run, don't walk, either you're running for food, or running from being food.)資深媒體人周玉蔻認為,整場演講是說給總統級候選人聽的。

黃仁勳勉勵台大畢業生們的致詞,大致有3個重點,包括「面對錯誤,以謙卑的態度求助」、「冒著一切風險追求深度學習」、「戰略性的撤退和放棄是成功的核心」。

周玉寇表示,黃仁勳再三對台灣大學應屆畢業生叮嚀「退一步」的思維策略,和「及時放棄」、改弦易轍的決定,是「你們這些最聰明、最成功者」最需要的人生態度。還有,要有面對失敗、承受羞辱的準備;要不恥於向他人尋求協助。這些,不是大道理、更不是什麼偉大座右銘話術,而是他痛徹心扉的親身經歷。那些故事,他也在昨天的演講中一一回顧。而黃仁勳為台灣的未來,台灣新一代努力的方向,指出明燈,也就是AI,這也是全世界的道路

周玉蔻指出,這一場演講,其實是說給總統級候選人聽的,「做人不要太 ㄍㄧㄥ!不要太偶包!不要以為自己永遠不會犯錯!必要時要承認失敗、關鍵時刻知道放棄,最重要的是,失敗並不可恥,求助才能成功!國家發展,AI可以適用到各個行業!Run、Run、Run!」