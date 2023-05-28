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陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

中央社

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台灣大學校長陳文章27日表示，26日召開的校級教評會已有決議，但基於個資法因素無法公開，將函復檢舉人，並呈報教育部以便處理退休案。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周，台大因而啟動教師評審委員會3級3審（系所、學院、學校）程序。

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▲台灣大學校長陳文章於畢業典禮致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣大學校長陳文章。（圖／記者林敬旻攝）

台灣大學26日舉辦校級的教評會，但校方會後不願說明會議結果，甚至不願透露是否有審到陳明通的學倫案。台灣大學27日舉辦畢業典禮，校長陳文章會後接受媒體聯訪，才首度證實26日教評會確實有討論陳明通案，且已有決議。

陳文章表示，校級教評會是由副校長擔任主席，但據他所知，26日確實有討論到陳明通案。由於教師懲處案件涉及個人資料保護法，因此校方不能公開決議，學倫審議結果將由學倫為函復檢舉人。

陳文章說，目前還有一些程序要完成，包括要將決議送交所有教評會委員確認過後，才會正式函復。

另外，由於陳明通已由台大提出退休申請，目前退休案已送到教育部。陳文章27日表示，也會將審議結果呈報教育部。

教育部26日傍晚以文字回應中央社提問，目前尚未收到台大回覆陳明通涉及學術倫理相關案件審議結果。有關陳明通退休案，將視學校審議結果依相關法規辦理。

依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第25條第1項第4款，教職員如果被停聘、解聘、不續聘，主管機關將不受理其退休申請。也就是說，陳明通如果因學術倫理案被解聘，將無法自台大退休。

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