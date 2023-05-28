黃仁勳路邊點歌直播！　曝超愛Lady Gaga這首歌

記者張靖榕／綜合報導

輝達（NVIDIA）創辦人、執行長黃仁勳27日在台大畢業典禮演講，幽默又給人0距離的形象引起網友討論，實際上這不是黃仁勳第一次在台灣的超親民表現，去年底他就曾低調現身台北花博園區活動，還向場外質播的女歌手點歌，一起在直播中露面。

▲黃仁勳去年11月驚喜現身歌手直播現場。（圖／唯有音樂OnlyMusic授權）

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黃仁勳去年11月低調來台，4日出現在正舉辦電競活動的台北花博園區，晚間他在WirForce BYOC區現身，讓現場玩家又驚又喜，紛紛與要求與他合照。

黃仁勳到場外遇見正在直播的歌手李以樂、李欣庭，還問「他們認識我嗎」、「我們上電視了嗎」？他當時對兩人表示很喜歡Lady Gaga演唱的《捍衛戰士：獨行俠》主題曲，這是一首很美的歌，希望兩人試著唱唱看。接著，女歌手詢問是否有其他喜歡的歌曲，黃仁勳又點了一首Lady Gaga的歌，在準備期間，他還詢問兩人，「他們（正在觀看直播的網友）知道我是誰嗎？」





▲黃仁勳26日晚間逛饒街夜市，手提一帶麻花捲。（圖／攝自網路）

結束3分多鐘的演唱之後，黃仁勳笑著為兩人鼓掌，並互相擊掌，最後還一起合照。影片公開之後，網友們紛紛留言表示驚奇，「沒想到黃仁勳竟然會出現」、「竟然可以遇到皮衣刀客，太神啦」、「竟然可以讓全世界最頂尖的男人點歌」、「多少人能擁有這種經驗，讓世界頂端的男人之一親自鼓掌」、「老黃辦直播的時候都是全球幾萬人在看的，都是工程師在看。」

黃仁勳這次來台，26日也現蹤松山饒河街夜市，手裡拿著已買好的「麻花捲」，相關畫面又在網路上引發話題。

黃仁勳27日到台大畢業典禮演講，以仍頗具台灣味的台語開頭，再用英文繼續演講，他要學生們畢業後在社會上不要慢慢走，要用跑的，而人們若不是為了食物奔跑，就是為了不變成別人的食物而跑。