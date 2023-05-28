新人午餐吃一半…職場老鳥「丟死老鼠上桌」霸凌　她憂鬱暴瘦6KG

▲許姓女子霸凌公司新人，趁她吃飯時丟死老鼠在桌上。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台北報導

台北一張姓女子剛進公司當作業員1個月，就慘遭在職20年的許姓老鳥霸凌，許女還趁她用餐時，將死老鼠裝進塑膠袋，再丟到她餐桌前，導致她作噁吃不下，還產生陰影爆瘦6公斤、有憂鬱症狀。士林地院審結，判許女造成張的痛苦、損害她健康，應賠償精神撫慰金3萬元，全案定讞。

張女主張，她於2020年3月9日剛進公司當作業員時，許女已是任職20年的老鳥。許女雖然是瘖啞人士，但仍從4月起就以手機、字條及比手劃腳等方式，對她職場霸凌。

張女舉例，許女在4月間因公司值日的事情，當著許多同事用手指著她，雖然她聽不懂許女的發音，仍覺得被公然侮辱。5月時許女拿著廚餘袋碰她的午餐排骨。6月時許女用2個手指比著太陽穴，意指罵她神經病。9月23日許女還趁她吃午餐時，把死老鼠裝在塑膠袋裡，丟到她餐桌前，讓她噁心難受到吃不下，陰影很深。

張女表示，許女12月遭到公司記大過懲處後，更是心懷怨恨，在上班時寫字條宣揚因被她所害，死老鼠事件才被記過之事，想孤立她在公司的人際關係，隔年9月許女甚至擅自將她退出公司LINE群組，導致她無法得知公司訊息，影響工作。她因許女霸凌深感痛苦，提告求償30萬元。

全案審理時，許女認為張女因個性關係，本就長期與同事相處不睦。老鼠事件為她將老鼠放在垃圾袋綁緊，因垃圾桶就在張女前方，她丟垃圾時引發張女不滿，而公司為息事寧人，才依張女片面之詞懲處自己，她並無霸凌張女。

士林簡易庭查看公司調查結果，顯示許女確有丟死老鼠恐嚇同事、傳紙條破壞員工關係的行為，且不只許女被懲處，上至製造部經理、副理都因為管理不周被記過。另張女也到精神科就診，證實自己因許女丟擲死老鼠而產生憂鬱症狀、爆瘦6公斤等情，認為張女以此求償合理，不過其他指控並無證據，判許女應賠償精神撫慰金3萬元。兩人又上訴，仍維持原判，全案定讞。