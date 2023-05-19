吃飯照被PO到9萬人社團！他見留言「焦慮到手抖」　決定提告了

▲呂男吃飯被偷拍。（圖／呂男授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

只是出門吃飯，就被旁人拍下並上傳網路！呂男日前發文表示，他在未經同意的情況下，被旁人偷拍並將照片上傳至9萬多人的社團內，讓他既錯愕又焦慮；事後他主動聯繫PO文者，對方卻嘻嘻哈哈，讓他決定把對話、照片都貼出來，要求公開道歉。

呂男在臉書上發文，劈頭就問另名男網友為何要偷拍他吃飯的照片，並在9萬人的社團發文、配上「唉」字？他透露自己本來沒看到這篇貼文，後來經朋友轉發才知道，讓他既錯愕又焦慮。

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呂男不解，發這張照片、寫這樣的內文，想要表達什麼？於是他決定私訊詢問，不料對方卻回「我覺得你很可愛啊」、「想跟大家分享」、「這我」。他直言不想曲解PO文者的意思，但他覺得這些語句並非對方真正想要表達的，因為照片、內文都在羞辱他的身材和外表。

▲呂男（右）貼出與PO文者（左）的對話。（圖／呂男授權引用）

呂男也說，該篇貼文底下，不少網友附和「這我」、「這根本我」，讓他看了十分痛苦，手抖且焦慮。後來，他又見PO文者將兩人對話內容貼至社團，提到「發『這我』文被本人發現，問都問」，這對他無非是二次傷害、二次公審，而留言區的言論又讓他更難過了。

呂男拋問，PO文者都不會感受到別人的不舒服嗎？螢幕對面也是人。因此，他要求PO文者刪除文章、在個人頁面上道歉並置頂，他不是第一個也不會是最後一個被羞辱身材的人，但仍不想要其他人被這樣對待。

貼文吸引超過2萬人按讚、3000多次分享，不少網友也留言鼓勵呂男。事後，呂男向大家道謝，並透露他已依法向相關網友提告。

本文經呂男授權引用