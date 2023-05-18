嘉義女童安親班遭霸凌！削尖鉛筆插喉　命脫光衣褲喊「我是乞丐」

▲嘉義1名國小2年級女童遭鉛筆插喉，命令脫光衣褲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義1名國小2年級女童日前在安親班遭到同學霸凌，不僅被拿鉛筆插喉嚨，借平板時還被要求脫光衣服、內褲，大聲喊「我是乞丐」，老師得知後卻未通知家長，直到小孩子主動告知才曝光。嘉義教育處回應，目前全案已進入調查程序，後續會依結果對安親班進行處置。

嘉義市議員戴寧今（18）日上午在議會質詢時指出，女童在11日遭霸凌，家長卻在13日的母親節前一天才得知，且女童已經被霸凌2次，第1次是遭同學掐住嘴巴，拿剛削完的鉛筆插喉嚨，第2次則是向同學借平版時，同學竟說「那你把你的外套衣服脫掉，讓人家看，你要看別人的，別人也要看你的！」內褲也得脫光，女童照做後引發全班圍觀大笑，老師聽聞聲響進入，卻是劈頭就罵，「妳是女生欸，很熱可以在這邊脫衣服嗎？」

▲女童家長氣憤表示，老師明明知道霸凌一事，卻未主動告知。



母親哽咽表示，明明老師早就知道女兒被霸凌，卻未主動告知，雙方用電話對質時，女童喊早已跟老師說過，但老師一律跳針回應「不太記得，我忘記了」，甚至表示此事只是普通的玩笑話。

戴寧質疑，為何一個國小2年級的小女生會被同學以這種「嬉鬧」的方式對待？身為主管機關的教育處，卻未落實稽查宣導的工作，也未建立呈報霸凌、性平事件溝通的平台，根本是失職。

▲嘉義市教育處長林立生（左）回應，目前全案已進入調查程序。



教育處表示，針對所提補習班疑似性平案件，此案學校接獲通報已進入性平調查程序，針對補習班疏失部分，本府會進行查核並糾正該班未進行通報程序，後續將依據稽查與調查結果進行處置。

市府每年也透過補習班主任會議暨公共安全、消防管理研習會議以及兒童課後照顧服務中心公共安全業務研習會議向業者宣導性平、性騷等議題並落實通報，以提升業者相關知能，營造更安全的學習環境。