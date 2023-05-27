餐廳獨自吃牛排「被笑沒朋友」　妹子哭坐原地！全場挺：1個人才爽

▲原PO獨自去吃牛排，竟被國中生取笑「沒朋友」。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

獨自吃飯就代表被邊緣沒朋友嗎？一名妹子傷心表示，日前1人去吃牛排，反被一群國中生當眾取笑「就是被霸凌沒朋友！」一番話讓原PO玻璃心碎滿地，直言人生不是每個階段都會有朋友的。文章曝光後，引來網友回應，能擁有1個人的時光才爽，「我也常常一個人做事吃飯，不是沒朋友，是不想跟猴子當朋友」。

一名女網友在Dcard表示，某天晚上一個人去餐廳吃牛排，殊不知吃到一半，來了一群男男女女也要用餐，目測約是國中生的年紀，當場指著原PO並嘲笑「哈哈她是不是被霸凌沒朋友啊？」

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隨後裡面群黨也跟著起鬨，認為一個人吃牛排就是被霸凌且沒有朋友，而這沒禮貌的舉動，也引起其他客人狠瞪。

對此，原PO難過坐在位子上，更直呼心裡非常受傷，畢竟人生不是每個階段都會有朋友的，但願他們以後出來社會也會明白，總有一個人的時間，也會明白不要在外面隨便取笑別人。

討拍文曝光後，引來2000多名網友安慰，「會拿這個取笑別人的，往往都是最害怕孤獨的那個」、「一個人吃飯就被笑...那我一個人看電影、逛街、看展不就要被笑爛」、「一個人吃飯很享受欸！不用顧慮別人的感受，也可以慢慢吃，點自己喜歡的吃～還可以邊配影片一起吃」、「我還一個人出國」、「我超愛自己去看電影！這樣就可以不用管其他人對這部電影的評論，自己愛就好了」、「我也常常一個人做事吃飯，不是沒朋友，是不想跟猴子當朋友」。