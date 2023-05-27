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大陸 大陸焦點 特派現場

男孩失蹤13年被尋獲　父一眼認出牛仔衣..屍骨夾在山林地縫

▲▼ 男孩失蹤13年，成為一堆白骨夾在山林地縫 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲貴州男孩失蹤13年近期被尋獲。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸近期發生一起離奇命案，時間橫跨13年。貴州惠水縣一名9歲男孩阿成與鄰居上山採果子，莫名失蹤，家屬遍尋不著，以孩子被拐賣集團帶走。時隔13年後，阿成屍骨終於重見天日，竟然是在住家附近山林地縫中尋獲，阿成父親一眼認出那年幫孩子買的牛仔衣，心情悲痛。

據陸媒《極目新聞》報導，整起事件追溯到2010年3月24日，家屬回憶，當天阿成和同伴去寨子腳下的位置找羊奶果，這裡也是他們平時上下學的必經之路。當天傍晚，家屬左等右等，阿成還是沒回家，由於山路十分簡單根本不可能迷路，家屬開始四處尋找，最後警方以失蹤案予以立案。

「寨子周邊的山洞、水井、水塘，這些地方都沒有什麼發現。」阿成父親痛心的回憶，事發當天，村裡很多人都去趕集了，沒有其他人見過孩子，只知道兒子失蹤前，和玩伴羅維在一起。

▲▼ 男孩失蹤13年，成為一堆白骨夾在山林地縫 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 男孩失蹤13年，已成為一堆白骨夾在山林地縫 。（圖／翻攝 極目新聞）

羅維當年也告訴警方，有一名村婦指引他去摘果子，一回頭阿成就不見了。當年警方辦案缺乏有力證據，案子懸著長達13年後，終於出現轉機，村民在一處地縫發現了可疑的屍骨。

當警方拿出照片讓家屬辨識，阿成父親一眼就認出跟著屍骨一起尋獲的牛仔衣，那是當年在廣東打工幫孩子買的衣服，之後經DNA比對，確認這堆白骨就是阿成。

這一失蹤就是13年，已年過五旬的父母得知孩子失蹤後早已遭遇不幸，屍骨在離家不遠的一處山林地縫中發現，離奇的是，村民上山來回走動都沒有發現。

家屬原本認為孩子是被人販子拐走，內心一絲絲期待至少還活在這個世上，沒想到死在距離家裡不遠處地縫，小小屍骨多年來受盡風吹日曬，想到都心痛。

當年關鍵村婦已經被帶回警局重新調查，據了解與失蹤家屬沒有過節。針對9歲男孩阿成離奇命案，時隔13年被發現一事，惠水縣公安局工作人員向極目表示，目前案件持續調查。

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