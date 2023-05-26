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巴西男星失蹤數月變「箱屍」慘案！　頸纏金屬線、雙手反綁塞木箱

▲▼巴西44歲男演員傑夫（Jeff Machado Costa）離奇箱屍案，失蹤期間遭人假冒發文、傳訊息。（圖／翻攝自IG、Facebook）

▲巴西44歲男演員失蹤事件成為離奇箱屍案，傳出他失蹤期間曾遭人假冒在社群發文、傳訊息給家人。（圖／翻攝自IG、Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西發生藝人離奇死亡事件，44歲男演員傑夫（Jeff Machado Costa）據信自今年1月份就失蹤，但期間不僅家屬收到他傳來的訊息，他的IG帳號還曾在2月發文並更改了手機雲端密碼，警方後來在5月22日發現傑夫的屍體被塞在一個埋入地下2公尺深的木箱中，頸部纏繞著金屬絲線，雙手被綑綁在後。

綜合英國鏡報、巴西媒體g1報導，警方22日在里約熱內盧西區大坎普（Campo Grande）一處破舊房屋中，發現一個被埋在地下2公尺深，表層還用混凝土覆蓋的木箱，其中裝著一具男性屍體，遺體被塗抹不明液體，警方推測可能是用來減少屍臭味。遺體頸部纏著一根金屬絲、雙手被綁在頭後，疑似遭勒斃。指紋分析證實死者是44歲演員傑夫，死因仍待驗屍報告出爐才能確定。

▲▼巴西44歲男演員傑夫（Jeff Machado Costa）離奇箱屍案，失蹤期間遭人假冒發文、傳訊息。（圖／翻攝自IG、Facebook）

▲傑夫是著名的愛狗人士。（圖／翻攝自IG）

傑夫出生在聖卡塔琳娜州的阿拉蘭瓜（Araranguá），從新聞工作跨足表演領域，並在2022年3月播出的肥皂劇《Reis》擔任士兵角色。以熱愛動物聞名的傑夫養了8隻寵物狗，但年初卻有非政府組織通報家屬說，傑夫的狗被遺棄在里約熱內盧西區，並於1月30日至2月4日間陸續尋獲他的6隻愛犬，另有1隻車禍死亡、1隻仍下落不明。

寵物犬事件讓家屬驚覺傑夫疑似從1月27日後就莫名失蹤，但期間不斷有人冒充傑夫傳訊息給他的母親，與她保持聯繫，但傑夫的母親說訊息內容看起來根本不像兒子平日的文筆。還有一個假裝是飼主的人聯絡非政府動保組織，想要領回狗狗，但狗狗身上有施打晶片，因此飼主身分無法造假。

▲▼巴西44歲男演員傑夫（Jeff Machado Costa）離奇箱屍案，失蹤期間遭人假冒發文、傳訊息。（圖／翻攝自IG、Facebook）

▲傑夫曾在一檔肥皂劇中飾演士兵角色。（圖／翻攝自IG）

可疑的還不只這樣，警方發現連結傑夫手機的雲端帳號曾於2月7日變更密碼，但那已經是家屬通報傑夫失蹤11天之後的事，他失蹤後IG帳號還曾在2月2日發文寫道「新的開始，感謝！」巴西媒體也懷疑，被用來裝屍體的木箱似乎是傑夫的所有物，因為他2021年8月的一篇IG貼文照片中愛犬Cazuza坐在鏡頭前，背後拍到了類似樣式的褐色行李箱。

▲▼巴西44歲男演員傑夫（Jeff Machado Costa）死亡後被裝在木箱裡，媒體發現他過往PO文中曾經拍到相似的木箱。（圖／翻攝自IG） 

傑夫死訊曝光後，許多IG網友留言認為盜用帳號發文者可能是傑夫的友人並且謀害了他。警方則表示，目前尚未查出任何可疑動機的對象與報告，調查仍在進行中。

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