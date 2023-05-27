▲懷舊飲料「南韓霸氣上架」，台灣超商卻沒賣，內行人解答原因。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友近日在臉書貼出一款懷舊飲料的照片，好奇這一款飲料為什麼在超商買不到，貼文一出立刻引發網友熱烈回應，除了討論飲料的口感外，也有人分析原因，更有人透露「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看到！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，內容是一瓶「阿薩姆芋香奶茶」，他好奇為何這一款飲料在超商通路都買不到，只能在一些賣場、雜貨店或其他地方找到？

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▲網友表示，「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看得到」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友看了照片後紛紛表示，「喝的不是熱量，是回憶」、「這個超好喝，芋頭超香」、「這好喝哀」、「竟然是阿薩姆，我比較喜歡蘋果口味」、「營區販賣機一堆」、「喝的不是味道，而是童年的記憶」。

也有知情人士解釋原因，「因為超商上架費貴，所以像這種小眾的，都把主力放在雜貨店、各種福利社等」、「超商上架費很貴，如果期限內銷貨率不佳，會被下架，且上架費會沒收，然後瓶身規格一定要他們規定的尺寸」。

甚至有網友說，「韓國便利店也有」、「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看得到」、「韓國超商有賣」。在台灣發展的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」過去也曾經分享，她的媽媽在南韓超商買到這款「阿薩姆芋香奶茶」。

「韓勾ㄟ金針菇」說，這一款真的讓她嚇到，因為她在台灣完全沒有喝過，「它（包裝）沒有寫韓文，超霸氣的唉，用中文直接進口」。