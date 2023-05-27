　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

▲▼在南韓「霸氣上架」、台灣超商卻找嘸？網揭「這款」15元懷舊飲料藏身處。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲懷舊飲料「南韓霸氣上架」，台灣超商卻沒賣，內行人解答原因。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友近日在臉書貼出一款懷舊飲料的照片，好奇這一款飲料為什麼在超商買不到，貼文一出立刻引發網友熱烈回應，除了討論飲料的口感外，也有人分析原因，更有人透露「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看到！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出照片，內容是一瓶「阿薩姆芋香奶茶」，他好奇為何這一款飲料在超商通路都買不到，只能在一些賣場、雜貨店或其他地方找到？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼在南韓「霸氣上架」、台灣超商卻找嘸？網揭「這款」15元懷舊飲料藏身處。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲網友表示，「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看得到」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

其他網友看了照片後紛紛表示，「喝的不是熱量，是回憶」、「這個超好喝，芋頭超香」、「這好喝哀」、「竟然是阿薩姆，我比較喜歡蘋果口味」、「營區販賣機一堆」、「喝的不是味道，而是童年的記憶」。

也有知情人士解釋原因，「因為超商上架費貴，所以像這種小眾的，都把主力放在雜貨店、各種福利社等」、「超商上架費很貴，如果期限內銷貨率不佳，會被下架，且上架費會沒收，然後瓶身規格一定要他們規定的尺寸」。

甚至有網友說，「韓國便利店也有」、「台灣超商看不到，我卻在韓國超商看得到」、「韓國超商有賣」。在台灣發展的南韓YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」過去也曾經分享，她的媽媽在南韓超商買到這款「阿薩姆芋香奶茶」。

「韓勾ㄟ金針菇」說，這一款真的讓她嚇到，因為她在台灣完全沒有喝過，「它（包裝）沒有寫韓文，超霸氣的唉，用中文直接進口」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
強颱瑪娃最新路徑曝！　最快後天發布海警
陳水扁曝7年來首度和蔡英文握手　酸：比那一位有溫度多了
閨蜜懷孕無法出國　他遊東京「瘋狂傳美照」慘遭封鎖
夜尿症「3警訊」！　醫示警：晚上醒來尿超過2次小心
愛愛理想「摩擦時間曝光」　最美博士曝：沒幾個能做到
快訊／禮讓行人被按喇叭！新店男「怒砍後車駕駛」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強颱瑪娃走向逐漸明朗！4天防「東雨西酷熱」　最快29日晨發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

知名CEO特地在行事曆安排「沒事」！研究證實：放空、暫停表現更好

好市多減重神物「長滿白蟲」！女會員見蠕動模樣噁吐：晚餐毀了

海底撈變臉表演竟「翻臉」！他批不敬業…眾人全搖頭：別瞎公審

20:22宜蘭縣大同鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

瑪娃重創關島！「115台灣旅客滯留」曝斷水電慘況　餅乾配水果腹

曹興誠：年輕人買房會套牢自己的一生，是最差勁的理財

別讓台灣成受歧視國家！薛瑞元嘆買疫苗還要另一國准　解決得靠這2案

老公貼心送她回娘家養胎　「突收1訊息」才知背後陰謀

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

強颱瑪娃走向逐漸明朗！4天防「東雨西酷熱」　最快29日晨發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

知名CEO特地在行事曆安排「沒事」！研究證實：放空、暫停表現更好

好市多減重神物「長滿白蟲」！女會員見蠕動模樣噁吐：晚餐毀了

海底撈變臉表演竟「翻臉」！他批不敬業…眾人全搖頭：別瞎公審

20:22宜蘭縣大同鄉規模3.4「極淺層地震」　最大震度3級

瑪娃重創關島！「115台灣旅客滯留」曝斷水電慘況　餅乾配水果腹

曹興誠：年輕人買房會套牢自己的一生，是最差勁的理財

別讓台灣成受歧視國家！薛瑞元嘆買疫苗還要另一國准　解決得靠這2案

老公貼心送她回娘家養胎　「突收1訊息」才知背後陰謀

俄公布偵察艦「無損返航」畫面　反打臉烏克蘭無人艇攻擊影片

新北夫妻檔退職轉戰菜市場　用生命熱情煮出人情味咖啡

憶捕張錫銘夥伴重傷！侯友宜誓「拚治安」　讓軍警公教「有尊嚴生存」

強颱瑪娃走向逐漸明朗！4天防「東雨西酷熱」　最快29日晨發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

網美咖啡廳開在學校旁！正妹打卡露屁股蛋　家長投訴：影響小男孩成長

HONDA有望推「電子離合器」！不會熄火　首搭車款可能是CBR650R

河北派出所發生大爆炸！11員警遭波及「4人罹難、2人失聯」

首談拒絕陳水扁「菁英入黨」　侯友宜喊：警察要行政中立守護人民安全

台南比丘尼陳屍產業道路　驚見頭頸多處裂傷　檢警相驗死因

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

黃仁勳開場大秀台語！笑稱「不標準」：越想越緊張

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

超商浩克現身健美公開賽！拿下第3名

更多熱門

相關新聞

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

超商浩克傷勢曝！將控告警方施暴

桃園「超商浩克」朱姓男子20日在超商失控暴走，打傷2名員警，而員警持警棍回擊12下後將朱男送辦，雙方毆打衝突影片也引發兩派立場的討論。朱男神隱數天後，於25日曾在IG寫下4字心聲「我想比賽」，他今（27）日上午告訴《ETtoday新聞雲》記者，他認為警方的做法是「虐待人」，表示「我不是第一個，也不是最後一個」，並說將會尋求司法途徑，現階段還需要社會輿論力量，其他等他打完官司再說。

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

超商特濃美式、珍珠奶茶買1送1！

超商特濃美式、珍珠奶茶買1送1！

快訊／全家APP當機「只能付現金」

快訊／全家APP當機「只能付現金」

快訊／7-11開出2張千萬發票

快訊／7-11開出2張千萬發票

關鍵字：

超商懷舊飲料

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面