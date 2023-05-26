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快訊／國1轎車桃園路段火燒車　自小客變廢鐵...駕駛機警逃生

▲國一桃園北上路段今天下午1時15分發生火燒車事件，國道一隊趕往現場時，轎車已陷入大火中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一桃園北上路段今天下午1時15分發生火燒車事件，國道一隊趕往現場時，轎車已陷入大火中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國一北上47K處即桃園路段今（26）日下午1時許，發生火燒車事故，國一警察大隊據報後通知桃園市消防局協助搶救，警消趕抵現場時，一輛自小客車已陷入大火，消防人員緊急灌救後撲滅火勢，國道警方指出，所幸駕駛察覺轎車有異狀下車查看，隨即發生大火，並無人受困與受傷，但車子已燒成廢鐵，事故原因還在調查釐清。

國一警察大隊指出。大隊勤務指揮中心今天下午1時15分許接獲通報，國道一號北上47K處桃園路段，1輛轎車停放路肩起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市119派消防車，警消抵達現場後，封閉輔助車道與外側路肩進行灌救。

▲國一桃園北上路段今天下午1時15分發生火燒車事件，國道一隊趕往現場時，轎車陷入大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一桃園北上路段今天下午1時15分發生火燒車事件，國道一隊趕往現場時，轎車陷入大火。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方調查，駕車駕駛是74歲許姓男子，許男說，行經北上桃園路段時察覺車輛有異狀，趕緊停靠路肩查看，才下車未久車輛隨即起火燃燒。警方查出所幸駕駛及時下車逃生，未受傷害也未波及其他車輛。

▲國一桃園北上路段今天下午1時15分發生火燒車事件，警消迅速撲滅火勢，轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一桃園北上路段今天下午1時15分發生火燒車事件，警消迅速撲滅火勢，轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員於1時38分撲滅火勢，但轎車已燒成一團廢鐵，目前現場進行排除中，後方車流並未回堵，通報交控中心提醒用路人注意行車安全，詳細的起火原因仍待消防人員鑑識釐清。

國一警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞釀成火燒車意外，察覺車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，或利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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