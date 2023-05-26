旅行團召集人收團費...疫情取消卻不還錢　4人提告結局出爐

▲桃園市張姓婦人去年1月間向4人收取出團前往馬祖地區遊玩團費共計22萬餘元，後因疫情取消竟占為己有拒不歸還。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓婦人擔任旅行團召集人，去年1至4月間向4名友人收取赴馬祖遊玩團費共計22萬7200元，後來卻因新冠肺炎疫情關係取消行程，但張女卻占為己有、拒絕歸還團費，4名友人憤而報警提告；桃檢複訊時，張女坦承犯行，檢方偵結依侵占罪嫌將張婦提起公訴。

檢警調查，54歲德張姓婦人擔任行團召集人，去年1月5日向黃姓被害人在桃園區相約，收取6萬7,200元旅費，約定4月6日到8日前往馬祖遊玩；同年3月25日又向林姓被害人聲稱要出團至馬祖遊玩，收取林匯款3萬2,000元旅費，約定同年4月19日到21日出團到馬祖；同年4月間，張女又向秋姓與王姓2名被害人共收取12萬8,000元，約定同年6月19日到21日出團至馬祖，但事後都因疫情關係取消出團。

事後張女並未歸還團費，4名被害人屢次催討，張女均置之不理占為己有，辯稱是疫情因素取消出團。4名被害人不甘損失，憤而報警提告；桃檢複訊時，張女坦承犯行，檢方認為張女涉嫌侵占4名被害人出團費用，共計22萬7,200元，因犯行明確，請求法官依刑法第38條之1第1項、第3項規定宣告沒收，偵結依侵占罪嫌將張女提起公訴。