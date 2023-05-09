第三次全國掃黑桃園警逮276人　破獲兵工廠...還起出11kg毒品

▲桃園市警局刑大5月初越區到雲林縣民宅緝獲張姓男子非法改造槍枝，員警攻堅後起出改造手槍、子彈與改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局配合警政署執行「第三次全國同步掃黑專案」，針對轄區黑道幫派成員犯罪事證、經常活動處所與據點全力掃蕩，積極查緝槍械、壓制黑幫氣焰，總計專案期間，檢肅治平專案6件39人、查獲槍械犯罪4人、毒品48人、電信網路詐欺案94人等各類刑案共計查獲276人到案，另外還越區雲林破獲非法改造槍械兵工廠，並起獲各級毒品共計11,929公克，成果斐然。

▲桃園市警局刑大5月初越區到雲林縣民宅緝獲張姓男子非法改造槍枝，警方起出改造手槍、子彈與改造工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局刑大從4月26日起至5月5日止執行掃黑專案，其中查出張姓男子透過網路購買改造槍枝、子彈等零件，經派員蒐證查出涉案事證明確，刑大彙整資料後，報請桃園地檢署指揮偵辦，於本月3日持搜索南下雲林縣台西鄉、彰化縣北斗鎮等住居所搜索，現場查扣改造手槍1把、改造子彈10發、金屬彈頭2袋、空包彈43發、砂輪機、電鑽、鑽頭鑽尾、銼刀等、螺旋絞刀1支等改造工具、子彈半成品、毒品吸食器等證物，張嫌偵訊後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送桃檢偵辦，並建請地檢署向院方聲請羈押。

桃園市警局表示，未來將持續針對黑幫成員犯罪事證聚焦打擊與強力掃蕩，以系統性掃黑策略，針對幫派經營、賴以維生行業，運用第三方警政行政干預措施深入追查，秉持向上溯源、向下刨根、斷絕金流等原則，積極查緝槍械流向，全面淨化社會治安。