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半夜家裡玩槍走火！莽男大腿中槍　「有彈孔」醫院通報警方

▲桃園市呂姓男子去年11月間在八德區住家把玩2支非制式手槍，卻不慎走火打傷自己左大腿，家人緊急送醫急救，醫院通報警方始知上情。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市呂姓男子去年11月間在八德區住家把玩2支非制式手槍，卻不慎走火打傷自己左大腿，家人緊急送醫急救，醫院通報警方始知上情。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓男子取得2把手槍後，去年11月間凌晨在八德區住家把玩時，不慎走火擊傷自己左大腿，巨大槍響嚇壞家人，發現呂男左大腿血流如注趕緊送醫急救，院方查出是槍傷後通報八德警方，警方循線扣得2把非制式手槍，將呂依槍砲條例移送法辦。桃園地檢署調查時，呂男坦承持有非制式手槍等事實，檢方根據刑事局檢測確認有殺傷力，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例將呂起訴。

檢警調查，40歲的呂姓男子去年11月14日凌晨3時許在八德區住家，取出以不詳方式取得2把非制式手槍把玩，突然轟然巨響，手槍走火擊中呂男左大腿內側，呂男當場痛得哇哇叫，熟睡中的家人被槍聲驚醒，看見呂男倒臥血泊中趕緊送醫急救，醫院方面得知呂男傷勢為槍傷後通報八德警方，警方隨扣得2把非製手槍等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦。

桃園地檢署調查時，呂男坦承持有2把非制式手槍等事實，但對於槍枝來源卻避重就輕，檢察官根據桃園市警局與刑事局性能檢測鑑定報告，確認2支非制式手槍據以殺傷力，能擊發適用子彈，現場並查扣3顆子彈，但不具殺傷力，檢方偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例將呂男起訴。

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