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鄰居半夜洗澡有夠吵　他戴手指虎理論互毆...莽男這下QQ

▲桃園市余姓男子去年7月間某日凌晨不滿同樓層租客凌晨洗澡擾眠，持手指虎登門理論，雙方一言不合互毆都掛彩互提告訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市余姓男子去年7月間某日凌晨不滿同樓層租客凌晨洗澡擾眠，持手指虎登門理論，雙方一言不合互毆都掛彩互提告訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市余姓男子去年7月間某日在龍潭租屋處睡覺時，不滿同樓層張姓租客半夜洗澡吵人，憤而持手指虎登門理論，雙方一言不和發生拉扯扭打，結果雙雙掛彩互提告訴；桃園地院審理時，余男坦承持有手指虎等管制刀械，辯稱是從「蝦皮拍賣網站」購得持有，亦坦承有持該物對張姓租客攻擊等犯行，法官審結依非法持有刀械罪，處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年，本案還可上訴。

檢警調查，30歲的余姓男子在桃園市龍潭區租屋，去年7月23日凌晨1時許，熟睡中的余男被同層張姓租客洗澡聲音吵醒，認為深夜洗澡妨害睡眠，遂持手指虎前往張姓租客套房敲門理論，但雙方談論過程中一言不合相互拉扯扭打，導致雙方都掛彩，其中余男有前額部開放性傷口之傷害；29歲的張姓男租客則有前胸壁挫傷瘀腫、左側後胸壁挫傷瘀腫、左手挫傷瘀腫與下唇、下頷部等多處擦傷，其中2枚牙齒部分斷裂等傷害，事後雙方互提傷害告訴。

桃檢複訊時，余男坦承手指虎係槍砲彈藥刀械管制條例列管之刀械，未經許可不得持有，余辯稱是2019年12月間透過「蝦皮拍賣網站」購得，藏放於租屋處持有；張姓男租客則指稱余男傷勢是被自己的手指虎割傷，張姓租客之女友則以手機拍攝2人衝突過程影片佐證，其中余男先伸手推擠張男，導致雙方發生互毆情事，檢方偵結則將余男依違反槍砲彈藥刀械管制條例案件起訴。

桃園地院審理時，余男坦承犯行，並持有手指虎等管制物品，法官審酌，被告余男非法持有手指虎，對他人生命、身體安全構成潛在威脅，惟念其犯後已坦承犯行，態度尚可；因被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，衡量其因一時失慮，偶罹刑典，法官認暫不執行其刑為當，法官審結，依非法持有刀械罪，處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年，本案還可上訴。

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