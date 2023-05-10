男公關逼買遊戲點數「不然找人討債」女高中生嚇哭　警及時阻詐

▲桃園市林姓女學生昨晚在某超商購買價值1萬5千元遊戲點數，桃園警分局武陵派出所員警到場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓女高中生日前與男網友在網路聊天室聊天，但昨（9）日卻接獲男網友自稱是特種行業男公關，與其聊天必須付費，還恐嚇必須購買4萬元遊戲點數，否則代人上門討債！林姓女學生嚇得到超商購買點數，還準備將條碼上傳給男網友，超商直覺女學生被詐騙報警。桃園警分局員警據報趕往現場，林姓女學生看到員警當場嚇哭，員警及時勸阻並協助刪除上傳點數照片。

桃園警分局出，武陵派出所昨晚8時許接獲超商報案指稱，1名還在念書的林姓女學生，購買價值15,000元遊戲點數後，神色慌張要上傳點數條碼，直覺可能被詐騙趕緊報警處理。

▲桃園市林姓女學生昨晚在某超商購買遊戲點數，準備將遊戲條碼照片上傳時，武陵派出所員警到場及時勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場發現林姓女學生正要上傳點數條碼，林女面對員警詢問當下說「沒事」，但員警發現林女一臉驚惶，手機正準備上傳遊戲點數條碼照片，立即勸阻並要求刪除照片，林女嚇得比手勢，若不上傳自己與家人會有生命危險。員警安撫林女情緒，表示這是詐騙集團慣用伎倆。

林姓女學生透露，最近在網路上認識1名男網友，原本只是一般聊天，但昨天卻來電表示，他是特種行業男公關，口氣凶狠說「跟他聊天是要收費的，如果不聽從指示購買4萬元遊戲點數支付，會直接帶人找上門討債！」林姓女同學嚇得立即到超商購買1萬5千元點數，準備將點數條碼照片傳給對方。

員警及時勸導說明，這是詐騙集團慣用手法，並舉出相關詐騙案例，林姓女學生被嚇得大哭，員警分析詐騙集團詐騙方式與個案，林姓女學生情緒才逐漸平穩，警方後續將追查詐騙嫌犯到案。