黃仁勳曝成功核心：認錯並謙卑態度尋求協助　為尋找食物而奔跑

▲黃仁勳在台大畢典致詞時，建議畢業生要以謙卑態度求助。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（27日）舉行111學年度畢業典禮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳擔任畢業典禮嘉賓，他以自己為例，創業過程歷經多次失敗與危機，但以謙卑的態度求助而拯救公司，而這些特質，對於最聰明和最成功的人來說，是最困難的，因為撤退並不容易，但是戰略性的撤退和放棄，是成功的核心，提醒學生要有謙卑的心態去面對失敗，承認錯誤，並尋求幫助，也提醒學生「記住，你要麼為了尋找食物而奔跑，要麼為了逃離成為食物而奔跑。」

揮別疫情影響，台大今年舉行實體畢業典禮，這也是校長陳文章上任後首次主持畢業典禮；根據台大統計，大學部、碩博士班共約9100名畢業生，儘管今天天氣悶熱，但仍吸引眾多家長與會，幾乎將整個台大綜合體育館塞滿，推估今天台大畢典現場總人數超過1萬人。

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特別的是，今年台大邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，擔任致詞貴賓，黃仁勳原訂全程以英文演講，但致詞一開始以「大家好」問候大家，全場師生以熱烈掌聲與歡呼聲回應，隨後以台語說：「今天本來想說簡單台灣話，但越想越緊張，因為在美國長大，現在不是很標準，所以還是今天說英文」，引發現場師生笑聲，並再以掌聲回應。

▲輝達創辦人黃仁勳在台大畢業典禮致詞，開場大秀台語，但笑稱「不標準」：越想越緊張。（圖／記者林敬旻攝）

現年60歲的黃仁勳，出生於台南，9歲時才舉家移民美國，也因此讓具「台灣囝仔」背景的黃仁勳，更凸顯出和台灣的深厚關係，黃仁勳在1993年創立NVIDIA，2020年獲頒台大名譽博士，但當年黃仁勳並未返台領獎，僅透過預錄影片表達感謝之意，今天首度現身台大致詞。

《哈佛商業評論》將黃仁勳評為全球表現最佳的100位首席執行長中的第一位，而截至2023年5月，NVIDIA的市值接近1萬億美元，在全球六家市值最高的科技公司之列，但黃仁勳在創業過程中，一樣經歷過失敗。

儘管NVIDIA很成功，但黃仁勳在致詞時指出，自己創辦NVIDIA前也很成功，歷經很多相當大且令人尷尬、與難堪的失敗經歷，甚至讓幾乎讓NVIDIA陷入絕境。

黃仁勳舉例說，公司先雖獲得SEGA合同並為其建造遊戲主機，但經過一年開發卻發現架構是錯誤，無法完成合約和遊戲主機開發，最後由他向SEGA的CEO坦承錯誤，但仍希望SEGA全額支付給他們，否則NVIDIA將破產，當時很驚訝SEGA同意請求，並給了NVIDIA六個月生存時間，並在資金即將耗盡前，建造震驚新興3D市場的RIVA 128，因此讓公司名聲大噪並拯救公司。

黃仁勳也提及，後來因為台灣對晶片的需求旺盛，自己重新回台灣，並與台積電創辦人張忠謀在台積電會面，開始了一段持續25年的合作夥伴關係。

黃仁勳分析，面對錯誤，我們以謙卑的態度求助，拯救了NVIDIA，而這些特質，對於台大這樣最聰明和最成功的人來說，是最困難的，因為對於最聰明和最成功的人來說，撤退並不容易，但是戰略性的撤退和放棄，是成功的核心，提醒學生要有謙卑的心態去面對失敗，承認錯誤，並尋求幫助。

▲▼黃仁勳出席台灣大學畢業典禮，畢業生搶著跟黃仁勳拍照。（圖／記者林敬旻攝）