直擊／NVIDIA黃仁勳出席台大畢典！穿黑色皮衣現身、學生搶拍照

▲輝達創辦人黃仁勳到台大畢典致詞，學生歡呼。（影／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大今（27日）舉行111學年度畢業典禮，近期成為全球科技界焦點的「晶片教主」、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，擔任台大畢典致詞嘉賓，黃仁勳依舊維持過去風格，身穿招牌黑色皮衣現身，現場學生搶著跟黃仁勳合照，畢業典禮開始入場介紹黃仁勳時，現場台大師生還響起歡呼聲。

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▲輝達創辦人黃仁勳以招牌黑色皮衣現身台大畢業典禮現場，並跟學生合照。（圖／記者林敬旻攝）

受到疫情影響，台大在過去三年的畢業典禮，不是在室內舉行並縮小規模，就是改線上畢業典禮，今年隨著疫情解封，台大也恢復實體畢典，而且沒有縮小規模，這也是校長陳文章上任後首次主持畢業典禮。

根據台大統計，大學部、碩博士班共約9100名畢業生，儘管今天天氣悶熱，但仍吸引眾多家長與會，幾乎將整個台大綜合體育館塞滿，推估今天台大畢典現場總人數接近1萬人。

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮，畢業生搶著跟黃仁勳拍照。（圖／記者林敬旻攝）

特別的是，今年台大邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，擔任致詞貴賓，全程以英文演講；事實上，現年60歲的黃仁勳，出生於台南，9歲時才舉家移民美國，也因此讓具「台灣囝仔」背景的黃仁勳，更凸顯出和台灣的深厚關係，黃仁勳在1993年創立NVIDIA，2020年獲頒台大名譽博士，但當年黃仁勳並未返台領獎，僅透過預錄影片表達感謝之意。

輝達靠著AI GPU帶動財報亮眼，今年以來股價增逾100%，讓黃仁勳身家最近1年暴漲，以Nvidia股價本周四暴漲24.37%，收在379.80美元，創歷史新高，市值達到約9393億美元。黃仁勳身價也因此在一夜之間飆升約65億美元，達到330億美元以上，今年迄今暴增約200億美元，成為人工智慧熱潮的最大贏家之一。

▲黃仁勳以招牌黑色皮衣出席台大畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）