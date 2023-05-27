LIVE／AI教父「1兆男」黃仁勳台大畢典致詞　現場最新畫面

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有「AI教父」之稱的輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳接受台大邀請，今（27日）9點將在畢業典禮致詞。近期因為AI身價暴漲逼近兆元的他，成為各界矚目焦點，致詞金句更是更人期待，《ETtoday新聞雲》將直播帶讀者直擊現場最新畫面。

▲黃仁勳出席台灣大學畢業典禮。（圖／記者林敬旻攝）

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台大111學年度畢業典禮在今日上午舉行，今年共有大學部、碩博士班共約9100名畢業生，但會場只有開放今年畢業生及家長入場，這也是校長陳文章上任後首次主持畢業典禮。而台大在本月初公布畢典致詞嘉賓為輝達(NVIDIA)執行長暨創辦人黃仁勳，立刻在網路上引發熱議，超過幾千名網友按讚、分享，還有人笑說，「要拿顯卡排隊簽名！」

輝達靠著AI GPU帶動財報亮眼，今年以來股價增逾100%，讓具「台灣囝仔」背景的黃仁勳身家最近1年暴漲，以NVIDIA股價周四暴漲24.37%，收在379.80美元，創歷史新高，市值達到約9393億美元。黃仁勳身價也因此在一夜之間飆升約65億美元，達到330億美元以上，今年迄今暴增約200億美元，成全球身價增長最快富豪，也是人工智慧熱潮的最大贏家之一。

黃仁勳在台大畢典致詞全程將以英文進行，沒有翻譯也沒有提供演講稿，演講結束後就直接離開，不接受媒體採訪。據了解，他預計在台灣停留兩周時間，5月29日參加COMPUTEX開幕演講典禮，以及30日的全球媒體分析師問答。除了公開行程，也傳出他將拜會台積電高層，以及華碩、技嘉等廠商。