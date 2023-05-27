侯友宜副手找誰？　學者首推「他」：或考量知名女性CEO

▲侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨17日徵召新北市長侯友宜參選總統，對於近日傳出副手人選包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台大校長管中閔等人，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳認為，鴻海集團創辦人郭台銘是侯友宜副手的最佳的選擇，與其向外求才，還不如持續與郭台銘溝通。但若無法與郭進行整合，那侯可考量找科學園區或知名女性CEO作為副手人選。

鈕則勳25日在臉書發文表示，侯友宜找副手應該「宜穏不宜急」，搶這個頭香沒有意義，因為民眾黨主席柯文哲在「藍白合」中確實有主場優勢，￼並且握有兩成的支持度，對國民黨形成壓力。侯友宜被徵召後，一些支持郭台銘的親藍人士流向了柯文哲的陣營，柯文哲也順勢向郭台銘示好，展現出他的戰術彈性。柯文哲自認具有開拓藍營和綠營選票的能耐，所以現在與深綠獨派人士互動，也與前總統陳水扁合照，進一步開拓綠軍票倉，凸顯其企圖心。

然而，鈕則勳指出，這樣的操作邏輯可能會引發流向柯的藍軍票源再度被游離出來，畢竟他們未必樂見柯文哲和陳水扁合體，甚至他們根本討厭陳水扁。如果柯文哲自認開拓藍綠票倉的能力勢如破竹、銳不可擋的話，可能打錯算盤了。

鈕則勳分析，侯友宜的副手徵詢「宜穩不宜急」，因為民進黨主席賴清德和柯文哲都還沒有亮牌，所以搶這個頭香沒意義。至於外界點名柯志恩，他認為，雖然柯志恩在性別上可以跟侯互補，且具有一定的知名度、形象不錯，但要吸引年輕族群仍缺乏一些力道，畢竟她沒有全國知名度，現在也沒有政治職務，政治能量仍相對有限，只是在同溫層取暖，開拓中間選票或淺綠選票仍待加強。

鈕則勳強調，郭台銘是侯友宜副手的最佳的選擇，與其向外求才，還不如持續與郭台銘溝通，畢竟郭具有強烈的國際觀和拚經濟的形象，這兩點能和侯友宜互補，應是副手首選。如果與郭無法進行整合，那侯陣營可以考慮向科學園區或知名女性CEO的方向洽尋，或許也是不錯的考量。