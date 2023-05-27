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綠委批侯友宜見馬英九「學不到東西」　藍營反轟：蔡英文更差

▲▼立委蘇巧慧堵訪 蘇貞昌去留 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜26日與前總統馬英九見面，民進黨立委蘇巧慧27日痛批，馬英九是台灣民主化後，經濟治理能力最差、國家財政最差、民主形象最差、施政滿意度也最差的總統，實在不知道侯友宜去向馬英九學習什麼？國民黨發言人江怡臻則反擊，馬總統任內八年兩岸和平穩定，總統蔡英文卻做不到，「誰比較差？」

蘇巧慧說，馬英九是台灣民主化後，經濟治理能力最差、國家財政最差、民主形象最差、施政滿意度也最差的總統，任內被國際媒體經濟學人稱呼為「bumbler（笨蛋）」、被時代雜誌評為「cipher（無用之人）」和「loser（魯蛇）」。卸任後更跑到中國大陸接受最差的待遇，不要說沒有見到對岸元首，連迎賓紅地毯都沒有，讓全民不忍直視。

「所以我實在不知道落跑參選總統的侯友宜市長要去向馬英九學習什麼？」蘇巧慧痛批，總統蔡英文這七年多，遇到百年大疫，還能讓我們國家維持經濟最好、福利最好、競爭力最好、外資投資最多、國家財政最穩健的狀態，儘管還有許多可以進步的地方，但絕對不是回去學馬英九，走那條卑躬屈膝還讓台灣經濟和民主都停滯不前的回頭路。

針對蘇巧慧批評侯友宜請益馬英九是最差的學習，國民黨發言人江怡臻反擊，蔡英文總統任內，台灣兵凶戰危，各項經濟數字今年都亮警訊，外媒評為行人地獄，經濟學人更說台灣是全世界最危險的地方。馬總統任內八年，兩岸和平穩定，「蔡英文卻做不到，誰比較差？」侯友宜與馬英九目標一致，就是要換掉不適任的政府，讓台灣人重新回到和平穩定。

江怡臻強調，落跑始祖與慣犯都是民進黨主席賴清德，蘇巧慧批評別人之前，要好好想想迴力鏢是否會打到自己。此外，她也呼籲，蘇巧慧不要學到前行政院長蘇貞昌的口舌功夫，真正要為台灣人著想，一起好好做事拚好日子。

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