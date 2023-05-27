選罷法「排黑」衝擊大　蘇震清連任路恐斷：非常危險的法律條文

▲民進黨立委蘇震清。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院26日三讀通過《選罷法》修法、新增「排黑條款」，其中兩大爭點「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」、「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」最終通過。因涉SOGO收賄案一審被判十年的無黨籍立委蘇震清首當其衝，他受訪時表示，台灣是無罪推定原則，所以這是一個非常危險的法律條文，令人遺憾。

選罷法修法三讀條文明定，曾犯內亂外患罪、貪污罪、反滲透法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法等罪，經有罪判決確定者，終身不得參選，另被判死刑或10年以上刑度尚未定讞者，亦不得參選。

但第26條關鍵條文有兩大深水區，包括「犯洗錢防制法判決確定者不得參選」，如前總統陳水扁之子陳致中未來無法再次參選；朝野立委認為違反比例原則，應改採刑度認定。以及「判十年以上刑度尚未定讞者不得參選」，引發違反無罪推定原則的疑慮，但最終仍表決通過。

對此，蘇震清表示，自己贊成排黑條款，但不能矯枉過正，委員會時，各黨都認為判刑10年未定讞也列入恐有違憲之虞，台灣是無罪推定原則，所以這是一個非常危險的法律條文，令人遺憾，且委員會有中心主義，討論出的專業決議不該任意推翻，不然委員會修法都修假的。

至於是否提出釋憲？蘇震清表示，不會，也不會有下一步動作。蘇震清指出，雖然無法參選，但自己不會忘記對選民的諾言，未來仍會努力實現對鄉親的承諾。