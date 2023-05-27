2024挺侯友宜還是柯文哲？　館長稱「都支持」讓他們君子之爭

▲侯友宜合體館長 。（圖／截圖直播）



記者崔至雲／新北報導

館長陳之漢今（27）日邀請國民黨總統參選人、新北市長侯友宜出席他舉辦的第三屆成吉思汗盃全國健美公開賽。媒體問2024他支持侯友宜還是民眾黨主席柯文哲？他表示，大家都知道他與侯很好，但跟柯文哲也是認識，兩人現在是良性競爭，交給他們君子之爭，「侯友宜跟柯文哲我都很支持」。

館長今受訪時，被問到如何建議侯友宜爭取年輕人選票？他指出，大家知道他接下來要舉辦遊行，第一點、居住正義，因為總統蔡英文答應多年的居住正義，還是一點都不正義，房價是大家心中的痛。

第二點就是司法問題，「為什麼有這麼多詐欺犯整天跑來跑去？這麼多通緝犯還可以跟高官在一起？」侯友宜是警察出身，必須出來聲明，他相信侯可以解決這問題，他也是嫉惡如仇的人，抓犯人是他的專業，若未來他當總統，他可以用這方向讓台灣人過更好，尤其是司法，「大家覺得司法不公正，死刑不判死」。

至於2024總統大選是否支持侯友宜？館長則說，「大家都知道我跟他感情很好，但是現在就是柯文哲跟他，我覺得是良性競爭。」但現在講這個太早了，因為自己也是做自媒體，觀眾群甚麼都有，「就讓他們做君子之爭，他跟柯文哲我都很支持。」

媒體追問，是否認為侯友宜兩岸立場應該說清楚？館長略顯無奈表示，每次講到意識形態的問題，他就覺得真的很無聊，台灣到底要被意識形態綁多久？

館長直言，大家吃飯都有問題，賺錢越來越難賺了，都不去關心這些東西，他認為侯友宜已經解釋很清楚了，保衛中華民國、捍衛中華民國，但外界有要扯「一個中國」、「九二共識」，大家真的都聽到很煩了，呼籲每個陣營，應該多注重民生問題，擺脫意識形態才重要。

此外，媒體也問到，民眾黨是否有找過他不分區？館長澄清「沒有，沒有」，不管哪個陣營找他，他都說謝謝再聯絡，因為他認為，以他一個人的力量進去根本無法改變什麼，民進黨整天忙著貪污，還有很多網紅很愛當立委，但這個位子應該是給有本事的人去做。民眾黨確實有說可以合作，但不是不分區。

另，記者問到，未來會邀請民進黨總統參選人上直播嗎？他說，有邀請，但他都不來。媒體追問，看到他會想問什麼？館長說，「我想問他，這七年你過的好嗎？房價、物價一直漲，你過得好嗎？」。

