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合體館長！侯友宜脫外衣展健美姿勢　「要把自己訓練好保護國家」

▲▼ 侯友宜合體館長 。（圖／截圖直播）

▲侯友宜合體館長。（圖／截圖直播）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（27）日接受館長陳之漢邀請，參加2023 第三屆成吉思汗全國健美公開賽。侯友宜致詞時提到，館長是軍人出生、他是警察出生，兩人都愛這塊土地，要好好保護這個國家，把自己訓練好，照顧更多弱勢朋友。致詞完後，侯友宜更脫掉外衣，一同與館長做出健美動作，展現支持該活動的態度。

侯友宜今日上午現身館長健美活動，大約10點抵達現場，不過該活動市府未公開，活動前侯友宜也未接受媒體採訪。侯友宜致詞時先表示，他到活動現場，發現冷氣很涼，但是幾位健美選手、評審老師都穿短袖，他很敬佩。他更稱讚館長，「我好好看看館長的身材又不一樣了，瘦了更好看！」。

▲▼ 侯友宜合體館長 。（圖／截圖直播）

侯友宜提到，館長在新北經營健身運動，帶動新北市朋友很多學習的機會，新北市在動健康這塊也不斷往前走，他常常跟館長在一起，就有感受到不一樣的感動，健美、健身要做好，要有堅強的毅力跟耐心，要忍受過程痛苦的挑戰，要保持這樣好的體力身材，心理上也要很堅強，大家以為上台一下子，但其實是一輩子的付出。

侯友宜過程中也呼籲，大家要好好運動、健身，這樣子也健保費就可以少付一點，這幾年健保費虧損嚴重，健身是老少咸宜，長輩也可以練一練，但一定要有教練指導。最後也感謝館長送新北警消健身器材，讓他們有好的體力可以對付歹徒，「館長是軍人出生、我是警察出生，我們都愛這塊土地，把自己訓練好，好好保護這個國家」。

致詞最後，館長上台邀請侯友宜一起做出健美姿勢，侯友宜脫掉外衣，露出短袖藍運動衫，並勾著館長的手，一起完成動作，展現支持活動的態度。

▲▼ 侯友宜合體館長 。（圖／截圖直播）

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