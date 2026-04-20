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曝反對鞭刑原因　呱吉：失望民進黨以勝選為目標支持公投

▲呱吉。（圖／翻攝呱吉臉書）

▲呱吉。（圖／翻攝呱吉臉書）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委洪孟楷日前提出「鞭刑公投」案，獲得52名立委連署。民進黨議員卓冠廷則喊話，鞭刑在基層的支持度，遠比想像中的高，執政黨應該提出對案。對此，網紅「呱吉」邱威傑19日點出鞭刑2點值得深思的地方，包括「台灣治安沒有比新加坡差」、「鞭刑是否是新加坡治安好的真正原因」。他強調，部分民進黨人甚至用一種以毒攻毒、和選舉勝利為目標心態，支持鞭刑，自己感到失望，鞭刑只針對「判太輕」這點做解決，恰好是犯罪學裡認為最沒用的一環，真正該做的0是提高破案率（確定性），而不是把鞭刑當作解決民意的狗皮膏藥。

呱吉表示，最近台灣又開始討論起鞭刑問題，甚至藍綠白陣營都有人贊成要來公投決定。每次台灣只要有重大刑案，就會有人呼籲引進鞭刑，並且以新加坡的良好治安做參考，認為採納鞭刑是最好的決定。但這個想法其實有兩個需要再深思的地方。

呱吉表示，第一，台灣治安沒有比新加坡差。台灣的總體犯罪率其實略低於新加坡，只是謀殺率和搶劫案的數量高於新加坡。但強制猥褻則是新加坡更多，詐騙問題則是兩國一樣糟糕。如果說鞭刑是台灣與新加坡的唯一差異，那幾乎可以論證鞭刑對治安的影響恐怕十分有限。

呱吉指出，第二，鞭刑是否是新加坡治安好的真正原因？其實過去三十年的犯罪研究認為，真正影響犯罪率的原因是破案率。全世界治安最好的北歐諸國，都是破案率極高的國家，日本新加坡也有共同特徵，破案率都在90%以上。而美國謀殺破案率60%，每十萬人的謀殺率立刻躍升至5.8人，是日本和新加坡的二十倍以上。更不要提破案率只有24%的千里達。

呱吉指出，2025年全球和平指數前五名：冰島、愛爾蘭、紐西蘭、奧地利、瑞士，全部沒有鞭刑。冰島連續14年拿下全球最和平國家，警察甚至不配槍。全球最安全的十幾個國家裡，只有新加坡用肉刑。

呱吉提到，鞭刑（肉刑）在人類歷史淵遠流長，中國古代的笞刑杖刑、英國海軍的九尾鞭、和美國南方的奴隸制鞭打，一直到19世紀啟蒙運動後，西方世界才有系統地廢除肉刑，擴及到世界各地。

呱吉認鞭刑其實有優點　有兩點很認同

接著，呱吉也表示，自己必須同意，鞭刑其實是有優點的。在支持鞭刑的論述當中，有兩點自己很認同：第一、比例正義。對重視報復性正義的人來說，性虐、虐童、虐童、酒駕撞死人這類罪行本身包含肉體侵犯，被害者承受一輩子創傷。如果刑罰只是關進一個有三餐、有健保、有電視的房間，直覺上違反「罪罰相稱」。用康德哲學觀點去解釋的話：刑罰的正當性不在於有用，而在於回應了加害行為的性質。

呱吉說，第二、鞭刑對貧富相對平等。罰金對有錢人毫無嚇阻力，對窮人卻可能壓垮全家。坐牢則讓窮人失去工作、家人失去經濟支柱。鞭刑懲罰肉體，至少對所有人都是一視公平的。

呱吉認為，但是過去幾十年犯罪學的主流共識是，嚇阻犯罪的前三大要素是：確定性 > 迅速性 > 嚴厲度。人不會因為刑罰變嚴而不犯罪，而是因為相信自己會被抓到。

呱吉表示，這解釋了為什麼冰島、芬蘭、日本這些低刑罰國家治安最好，它們贏在確定性（高破案率、快速司法、穩定執法），不在殘酷度。

呱吉直言，如果你不認同刑罰的目的是報復，而是更加和平的社會，那自己認為根本不應該考慮將鞭刑引進台灣社會。如果你以為鞭刑真的很公平，那很難解釋為什麼歷史上遭受最多鞭刑的都是弱勢的那一方。

呱吉表示，對於藍綠白政治人物在此刻提出鞭刑公投，部分民進黨政治人物甚至用一種以毒攻毒、和選舉勝利為目標的心態，支持鞭刑公投，自己同樣感到失望。但自己不是國民黨民眾黨或民進黨人，藍綠白個別政治人物也不需要對他負責。但不論是在什麼情況下，明天就是鞭刑公投的話，自己就會投下反對票，也會鼓勵身邊所有的人投下反對票。

呱吉強調，台灣民意每次吶喊鞭刑，都是在重大案件判決之後，可能是覺得判太輕、關太短、假釋太快，被害者家屬哭了沒人理等等。這時候，鞭刑不是一種真正的政策主張，而是人民對司法不滿的情緒出口。

呱吉直言，民眾痛點是抓不到、判太輕、關太短的話，鞭刑其實也只針對「判太輕」這一點做解決，恰好也是犯罪學裡認為最沒用的一環。真正應該做的是提高破案率（確定性）、加快司法效率（迅速性）、改善民意與判決之間的溝通和距離。而不是把鞭刑當作解決民意的狗皮膏藥。

▼國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會。（圖／記者湯興漢攝）

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