黃暐瀚：佩服鄭麗文勇於說出兩岸主張　藍大咖們有意見不說將一起承擔

▲政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文近日完成赴中和平之旅，她也接受專訪分享她的兩岸路線。對此，媒體人黃暐瀚今（20日）表示，鄭主席勇於說出她的「看法」與「主張」，自己是佩服的。然而，身為國民，自己完全不支持鄭主席主張。他提醒，由於藍營黨內極富影響力的「大咖們」（盧瑜蔣）全都噤聲，社會將解讀國民黨兩岸路線已由鄭主席定於一尊，若有意見，就趁現在大聲說出來！現在不說，則將一起承擔，共損共榮。

黃暐瀚指出，完成鄭習會之後，國民黨主席鄭麗文上網紅節目，將她的「兩岸路線」講得清楚明白：第一「中國對台灣好都來不及，怎麼會想打台灣」、第二「中國動武只是針對台獨」、第三「兩岸和平不難，講九二共識、反台獨就可以，講了也不會少塊肉」。

黃暐瀚表示，先說結論，鄭主席勇於說出她的「看法」與「主張」，自己是佩服的。講清楚兩岸路線與態度，讓民眾做選擇（這也是我對鄭習會的唯一態度：讓台灣人民做選擇），未來台灣民眾若願意支持國民黨自然執政；反之，就繼續在野，這就是「民主」的真義。

黃暐瀚強調，然而，身為國民，自己完全不支持鄭主席的主張：第一「不是中國會不會想打台灣的問題，而是過去三十年已經證明，中國『時時刻刻準備打台灣』」、第二「動武只針對台獨？如何界定台獨？真打過來『反台獨者』能精準存活？『台獨者』則全都倒下」？第三「九二共識易被單純解讀為『一個中國』（忽略各表），進而讓國際社會混淆兩岸關係（誤以為是內政關係），巴西駐台代表事件，即是一例」。

黃暐瀚說，鄭主席公布她的兩岸路線，台灣人民之後將會選擇，由於黨內極富影響力的「大咖們」（盧瑜蔣）全都噤聲，社會將解讀國民黨兩岸路線已由鄭主席定於一尊。

黃暐瀚提醒，若有意見，就趁現在大聲說出來！現在不說，則將一起承擔，共損共榮。