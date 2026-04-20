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蔣萬安挾高聲量直攻2028？　戴錫欽：先連任再展望布局

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（圖／中午來開匯節目提供）

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（圖／中午來開匯節目提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2028年總統大選，國民黨派誰挑戰總統賴清德，一直是外界關注的話題，隨著台北長蔣萬安聲量升高，黨內也不少人把希望寄託在他身上。國民黨台北市長部主委戴錫欽今（20日）受訪表示，「我是比較保守，而且不認為應該這麼做」，應先透過提高滿意度來順利連任，再做2028的展望佈局。言下之意，目前並不認同蔣萬安提前挑戰2028總統大位，而是會以一個高人氣的首都市長的身分來扮演重要的輔選腳色。

戴錫欽中午接受資深媒體人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪，談到自己對蔣萬安3年多來的觀察，認為蔣萬安從立委到擔任市長的一些轉變，在台北市健全的文官體制下，雖然剛當選市長時要花很多時間了解市政，但很快就上手，加上蔣過去律師的背景，不僅用心、認定，也很接地氣。

戴錫欽說，過去大家看蔣萬安是看到蔣家的血統，但這3年多來，蔣萬安已展現出的領導統御、稱職市長的作為，在兩岸如雙城論壇上的表現，都能夠讓市民認同，最近幾次的聲望調查都扶搖直上，顯見他帶領北市讓市民有感，更希望能讓年底選舉有外溢效果。

對於藍營內部已經出現拱蔣萬安挑戰2028的聲浪，戴錫欽則說，還是按部就班比較好，蔣萬安首要之務是著重在市政上，拿出好成績爭取市民認同，順利連任，國民黨能夠在議會維持單獨過半的優勢，帶動年底全國選情，讓國民黨取得好的成果，再來才是展望2028的大選，國民黨要怎麼樣布局，才能夠再次政黨輪替。

戴錫欽認為，蔣萬安如果年底連任衝高得票數，加上在各地輔選取得一定成績，一定會有聲音希望他在2028年能夠扮演某種角色；他說，這個必須要非常審慎的規劃，一方面要符合民意的需求，二方面不能忘記他能夠順利高票連任，市民對他的託付跟期許，因此蔣未來可能會以一個高人氣的首都市長的身份來繼續扮演一個重要的輔選角色。至於是否在2028蔣以其他角色披掛上陣，戴錫欽說，「目前為止，我是比較保守，而且不認為應該這麼做。」
 

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