又嚇壞大家！郭正亮節目狂咳數分鐘　主持人、來賓急關心

▲郭正亮節目狂咳數分鐘。（圖／翻攝自YouTube／新聞大白話）

記者郭運興／台北報導

前立委郭正亮上月因身體微恙，在節目直播時，突然出現「眼歪嘴斜」情況，嚇壞大家，經緊急就醫後，他也透露是淋巴腺腫大，造成顏面神經發炎。未料，時隔近一個月後，今（20日）郭正亮又在節目直播時不斷咳嗽，不僅觀眾留言關心，在場的主持人、來賓也詢問「你還好嗎？大家很關心你啊」。最終經過數分鐘，郭正亮才恢復正常。

郭正亮上月在參與節目直播時，不料突然出現眼歪嘴斜的情況，嚇壞大家，驚覺不對的網友也紛紛留言，「亮哥要注意一下臉部有點不對稱，要注意健康」、「嘴已經歪了啦」、「趕快去看醫生」。後續緊急就醫完，確認病況是耳朵、一側的淋巴腺腫大，造成顏面神經發炎。

時隔近一個月，郭正亮今日在節目《新聞大白話》直播時又嚇壞大家，廣告休息時間，正在觀看手機的郭正亮突然狂咳數十秒，同場來賓賴岳謙驚覺不對「ㄟ，喝點水」。

未料，郭正亮休息數秒後，又不斷咳嗽，主持人也趕緊詢問「要不要拿一點衛生紙給亮哥」？賴岳謙也表示「嗆到？他應該是嗆到」，郭正亮仍持續咳嗽。

主持人也唸出觀眾的留言「亮哥還好嗎？有人很了解說是感冒後的咳嗽」。未料，郭正亮正要回應「這個不是…」，話講到一半又開始不斷咳嗽，主持人也急喊「你還好嗎？大家很關心你啊」。

最終經過休息後，郭正亮恢復正常，主持人也表示「亮哥我看你狀態好很多了，之前亮哥身體狀態微恙，不過經過努力修復、睡眠等等，現在狀況已經非常好了，剛剛因為嗆到了，所以咳嗽比較頻繁，給亮哥一點時間」。