魏平政「不信魔咒」參選彰化縣長　成立粉專宣布：我準備好了

▲魏平政成立參選專頁，宣布參選彰化縣長。（圖／魏平政提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長選戰提前升溫！國民黨籍律師魏平政已於社群平台成立「彰化正能量 魏平政」個人專頁，正式宣布參選下屆彰化縣長。他強調，自己以法律人的嚴謹與實事求是精神，準備為家鄉注入新思維與新活力，打破「彰化魔咒」，若最終未獲黨中央提名，也將全力輔選，「這絕對沒問題」。

針對外界質疑其知名度不足，魏平政下午接受媒體電訪時表示，成立粉絲專頁是「決心的顯現」，希望透過網路平台與鄉親溝通，讓更多人認識他。他指出，自己始終在做萬全準備，一切尊重國民黨中央的最後決定，「等黨中央正式決定後，我們一定全力以赴；如果不是我，也會全力輔選。」

▲魏平政成立參選專頁，宣布參選彰化縣長。（圖／翻攝自魏平政粉專）

對於立委謝衣鳯可能因家族意見而不參選縣長，魏平政回應，根據報章媒體轉述，謝衣鳯家中確實仍不贊成她參選，且國民黨主席似已明確掌握家屬意向。「不管怎麼樣，如果謝委員確定不選，我們就表達參選的決心。」至於民眾黨主席黃國昌的說法，魏則低調表示「尊重每個人的意見表達自由。」

歷年來彰化政壇「兩任藍、一任綠」的魔咒，魏平政直言自己學社會科學出身，「這我不相信。如果魔咒真的有用，所有人都不用做事了。」他以波士頓紅襪隊打破貝比魯斯魔咒、阪神隊破除肯德基爺爺魔咒為例，強調「沒有什麼魔咒不魔咒，一切在人為」。

魏平政也高度肯定現任縣長王惠美8年主政成果，認為彰化在幸福度與滿意度上都表現優異。他表示「已經準備好了」，若能當選，將延續王惠美的優良政策，讓彰化的優勢更加發揚光大，持續向前邁進。