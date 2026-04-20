大翻車！分局長誤噴柯文哲白營卻痛罵賴清德　綠：黃國昌立即道歉

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨前主席柯文哲17日晚間陪同台中市議員參選人劉芩妤在逢甲夜市拜票，途中疑有不明人士噴灑辣椒水，造成柯、劉及志工等多人身體不適，事件引起外界高度關注。案經劉提告傷害罪嫌，檢警偵辦3天，今天（20日）公布調查結果，發現「犯嫌」竟是轄區第六警分局長周俊銘。對此，民進黨發言人吳崢表示，民眾黨全黨上下在真相未明的情況下，就先痛罵民進黨和總統賴清德兩天，事後卻是大翻車，堪稱今年最大烏龍。黃國昌才是撕裂社會的最大破口，請黃國昌就栽贓抹黑立即道歉。

▲柯文哲遭噴辣椒水。（資料照／民眾黨台中市議員參選人劉芩妤提供）

吳崢表示，黃國昌在警方調查結果出爐前，就大放厥詞的意圖栽贓民進黨與賴清德總統，竟稱「賴清德嘴裡講團結，實際上展現出完全不一樣作為」還說「SOP滿清楚的，找一些人特定行徑來鬧場」。黃國昌將分局長誤噴，抹黑成民進黨鬧場，簡直滿口謊言，意圖惡劣。

吳崢強調，近期從李乾龍追蹤器事件，國民黨拒絕報案卻先抹黑民進黨，再被警方證實只是防丟器，再到民眾黨辣椒水事件栽贓民進黨卻搞出大烏龍，顯見藍白意圖製造「腳尾飯」事件翻版，以造謠、抹黑、栽贓來攻擊執政黨，藍白才是真正製造對立、撕裂社會的元兇。請黃國昌立即為惡意栽贓公開道歉。