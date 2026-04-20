柯文哲遭噴辣椒水竟是「分局長惹禍」　王義川轟唬爛：這種事你信？

記者郭運興／台北報導

民眾黨前主席柯文哲與市議員參選人劉芩妤17日在台中逢甲夜市掃街拜票時，遭不明人士以辣椒水攻擊，至少20人身體不適，引發外界關注。未料，警方今（20日）經調查以後，發現是第六分局分局長周俊銘因試噴辣椒水，操作不慎引發混亂，警方對此做出懲處，記過兩次，並調離主管職務。對此，民進黨立委王義川批評，再唬爛啊！分局長搞了三天「是我噴的」！這種事你會信？這種資歷的人，會亂噴？然後三天都不承認？忽然承認？你相信？





▲第六分局長周俊銘測試辣椒水，引發混亂遭拔官。（資料圖／台中市政府警察局第六分局官網、記者唐詠絮翻攝）

據了解，柯文哲17日晚間7點40分，在台中市黨部主委陳清龍、西屯區市議員參選人劉芩妤陪同下抵達逢甲夜市。怎料一行人在大學站購買紅茶、與支持者合照時，突然遭不明人士噴灑辣椒水，導致柯文哲、劉芩妤、工作人員及多名市民呼吸道不適。

警方初步調查，當天周俊銘因辣椒水疑似故障在測試，嘗試朝地面噴灑後竟不慎引發混亂，警方因此依規定將周記過2次並調非主管職務。

對此，王義川表示，再唬爛啊！逢甲辣椒水是轄區的第六分局分局長噴的？太緊張噴的？專案小組六分局長主持會議時，分局長搞了三天「是我噴的」！這種事你會信？這種資歷的人，會亂噴？然後三天都不承認？忽然承認？你相信？

該貼文破千人點讚，網友也質疑「民眾黨說騎機車噴的」、「要測試也去空地測試吧？在擠滿人群的夜市試？然後沒有人看到」、「哪來的分局長可以蠢到在路上噴辣椒水」、「那幹嘛還查三天啊，誤噴當下直接去跟阿北歹勢歹勢就好了啊」。

▼王義川。（圖／記者湯興漢攝）