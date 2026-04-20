開放發芽馬鈴薯「挑出來就好」？　國民黨團批：過去發現整批退

▲台美貿易協定(ART)生效後，根據新規定，發芽馬鈴薯僅需剔除發芽部分即可進行加工使用。（圖／國民黨團臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

由於發芽馬鈴薯的「龍葵鹼」含量會大幅提升至使人中毒程度，因此過往我國規定若進口馬鈴薯有發芽情況，需「整批」退運，但在台美對等貿易協定（ART）後，未來僅需「單顆剔除」，引發不少民眾擔憂。國民黨團今（20日）指出，過去發現發芽就整批退運，現在卻研議改成「挑出來就好」。這種護航標準，不是開放，什麼才叫開放？這是在幫國人健康把關，還是在幫國外廠商省錢？

國民黨團表示，近日「發芽馬鈴薯」進口爭議延燒，面對民眾對健康風險的質疑，執政黨不思檢討、不問邊境把關，竟然又搬出「認知戰」當擋箭牌。只要質疑民進黨，就是中共同路人？

國民黨團同時列出「民進黨不敢回答的四件事」，請政府正面回應民意，第一，發芽馬鈴薯含「龍葵鹼」毒素，食藥署自己的衛教資料都在警告國人，發芽馬鈴薯具毒性「煮熟也沒用」。怎麼換成進口貨，遇到特定國家就突然沒事了？還有一堆側翼狂洗「國外朋友都這樣吃」？

第二，從「整箱退貨」到「單顆篩除」，過去發現發芽就整批退運，現在卻研議改成「挑出來就好」。這種護航標準，不是開放，什麼才叫開放？這是在幫國人健康把關，還是在幫國外廠商省錢？

第三，國內與邊境檢驗量能跟得上嗎？進口馬鈴薯是以數萬噸計，試問海關與檢驗人員有辦法「每一顆」都翻過來挑？萬一挑漏了、國人吃下肚了，誰來負責？又說發芽馬鈴薯發現了要送龍葵鹼檢驗，問題是國內現有檢驗量能足以負荷篛

第四，昔喊「萊劑零檢出」，今說「發芽也OK」？從萊豬、核食到發芽馬鈴薯，民進黨的食安標準為何一執政就轉彎？甚至告訴民眾這樣吃很正常？當年大聲疾呼「食安零容忍」的初衷在哪裡？

最後，國民黨團呼籲，請民進黨聽好，人民在意的是餐桌上的安全，不是政客口中的口水戰。馬鈴薯發芽就是有毒，這是不爭的科學事實，跟政治無關，更跟「認知戰」無關！請民進黨停止用意識形態操弄食安議題，還給台灣人民一個安心吃飯的空間！