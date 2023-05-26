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前進校園搶票！　侯友宜：政府應是造浪者讓青年站在浪頭上

▲▼國民黨總統參選人侯友宜參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶「跨域與永續-人才培育論壇」演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜參加淡江大學大眾傳播系40週年系慶「跨域與永續-人才培育論壇」演講。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（26）日受邀出席淡江大學傳播學系40週年系慶活動。侯友宜談到，電視劇《人選之人—造浪者》劇中的年輕人變成造浪者，但他認為，政府更應該用心對待青年，政府才是造浪者，讓青年可以站在浪頭之上，而不是把青年推向風口浪尖。像他一直在青年創業、就業這塊做很多努力，希望藉由這些方式，讓青年在新北定居下來、愛上新北。

侯友宜今下午在淡江發表10分鐘演說，他提到，人才培育是國家很重要的課題，他在新北的13年裡面，常常來淡水，發現淡江是個人才培育庫，是新北，也是國家的資產。

侯友宜指出，這次淡江大傳的主題「AI+SDGs等於無限」，太重要了，新北市是第一個在全台灣做VLR的城市，而這5年新北市也推動能源對策委員會，希望有優質環境，2023年更推動無媒城市，希望可以讓環境更好更永續。八里也是淨零示範區，如何讓環境優化，新北市在這塊做很快，走在台灣的前面。

「把人放對的位置，他就是天才，適性教育很重要」，侯友宜也說，現在國家資源越變越少，所以要用自己的力量，面對很多狀況，台灣現在也面臨七缺問題，所以他一直希望可以推動技職科技教育，希望透過普及化，讓產業界做結合。

侯友宜強調，跨域跟永續要從小學開始做起，對科技、語文的練習，要走向國際化，這幾年青年朋友面臨很多挑戰，因為現在物價、通膨薪水，都沒有符合青年朋友的期待，少子化、高齡化社會挑戰越來越大，「青年發展是國家最重要的命脈」，因此青年這塊真的非常重要。

侯友宜提到《人選之人—造浪者》，他認為，政府其實應該更用心來對青年朋友，政府應該是造浪者，讓青年可以站在浪頭之上，不能把年輕人推在風口浪尖，政府要做得更好，就像他一直在青年創業、就業這塊做很多努力，希望藉由這些方式，讓青年在新北定居下來、愛上新北。

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