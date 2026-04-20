蕭敬嚴燒出國民黨內鬨　戴錫欽：李四川、蘇巧慧新北選情五五波

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽。（圖／中午來開匯節目提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新北市議員第11選區初選由被停權的蕭敬嚴勝出，引發黨內互轟的局面後，蕭日前已發表聲明宣布退選。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（20日）直言，若是風波再延燒一個月，的確憂慮影響新北選情；他還說，雖然國民黨新北市長參選人李四川是苦幹實幹的優質人選，但起步太慢，面對重人情味的台灣民眾，票源一旦被拉走就難以找回，戴錫欽認為新北這局目前已是五五波。

國民黨新北市第11選區（汐止、金山、萬里）市議員初選，由前黨發言人蕭敬嚴在民調中勝出，未料因其曾遭停權1年引發立委徐巧芯等黨內人士反彈；蕭敬嚴17日拋出震撼彈，突宣布退出國民黨提名。戴錫欽今日中午接受《中午來開匯》節目專訪時表示，自己不是批評蕭敬嚴，但在去年大罷免時，可以知道一個人在危急關頭時的行為及尺度，在選舉熱戰時，蕭是站在哪邊？用什麼角度針貶同黨同志？這在大罷免期間感受會非常深。

戴錫欽以自己為例，原本任職於媒體，若不是因為親民黨主席宋楚瑜創立親民黨，他也不會離開媒體圈加入親民黨從政，在此之後，即便自身想法觀點與黨不同，也絕對不會攻擊，從政之人必須用成熟的態度拿捏好自身言行分寸，「直到現在我仍很感謝宋楚瑜及親民黨」。

由於蕭敬嚴因發言爭議遭考紀會判「停權一年」，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也宣布勝出，對於是否影響新北選情，甚或影響國民黨新北市長參選人李四川？戴錫欽分析，考紀會會拿捏尺度，若是風波再延燒一個月，的確憂慮影響新北選情。

針對新北市選情，戴錫欽說，民進黨市長參選人、立委蘇巧慧起步早且正在刻意降低仇恨值，對中間及淺藍選民恐有吸引力，目前李四川已辭去台北市副市長專心經營新北，但新北這局是五五波。

至於民進黨台北市長人選，戴錫欽表示，綠委沈伯洋披上綠袍參選似乎越來越接近事實，綠營議員近來「做多」沈伯洋，以政治判斷來講，八九不離十就是沈選市長，但這也顯示民進黨面臨提名困境，缺乏像過去李應元那樣的工具人角色可承擔大任。戴錫欽呼籲，不論對手是誰，蔣萬安作為連任者是跟自己競爭，希望未來能有一場優質的君子之爭，就政見進行理性辯論，而非流於口水、仇恨或意識形態之爭，這才是台北市民之福。