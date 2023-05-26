妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘「心跳停止」身亡

▲26歲女子吃完麻辣鍋後覺得喉嚨痛，隔天實在受不了，請假跑去醫院，沒想到到院後10分鐘就身亡。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

如果身體有異樣，千萬不要輕忽！大陸一名26歲女子下班後跑去慶生，與朋友一起享用麻辣鍋，沒想到回家後突然覺得喉嚨痛，吃了消炎藥也沒效，隔天搭車前往醫院，沒想到10分鐘後就心跳停止、搶救無效身亡，令人感到相當錯愕。

大陸知名博主「Drx說」分享，女患者當天加班到深夜，離開公司後，立即趕到餐廳與朋友會合，一起慶祝生日，一路吃到了深夜12點。不過，女患者洗漱完畢，準備休息時，突然覺得喉嚨有點痛，隔天起床後症狀又加劇，還有呼吸困難的症狀，只好吞了止痛、消炎藥，就匆匆趕去上班。

到了公司以後，女患者的症狀沒有好轉，反而愈來愈嚴重，於是立即請假，並且叫車搭去醫院。而在送醫的路上，女患者的症狀愈來愈嚴重，抵達內科時還差點跌倒，最後在護理師的攙扶下，才成功進入門診。

內科醫師發現狀況不對，立即找耳鼻咽喉科的醫師來會診，豈料人來了以後，女患者突然大口喘氣、倒地不起，嚇得耳鼻咽喉科醫師立即要求動手術。遺憾的是，女患者在準備的過程中呼吸、心跳都停止，儘管有2名醫師不斷CPR，仍舊沒有挽回性命，而這距離她到醫院就診，只隔了短短10分鐘。

▲醫師診斷後發現，女患者罹患的是急性會厭炎，才會造成如此嚴重的後果。（示意圖／123RF）



鼻咽喉科醫師後來檢查時，發現女患者的會厭明顯腫大，依據生前的症狀判斷，大概是罹患了急性會厭炎，這種病症會讓人咽喉疼痛、吞嚥困難，甚至會呼吸困難，還會伴隨畏寒的症狀。

「DrX說」按照患者生前的經歷推測，可能是前一天吃火鍋，受到高溫及辛辣的刺激，導致會厭發炎、水腫，接著又受到冷飲刺激，導致症狀進一步加劇，不過這種情況與普通的咽喉發炎、疼痛類似，容易被輕忽，因此可能導致身亡。

杭州師範大學副署醫院耳鼻咽喉科副主任醫師周國文表示，急性會厭炎是急重症的一種，主要症狀為會厭高度水腫，如果沒有及時處理，短短10多分鐘就可能讓人窒息、導致致命性傷害。

周國文分享，先前曾碰過一起病例，21歲的年輕男子喜愛熬夜打電動，隔天也沒有好好休息，結果白天就出現咽喉疼痛的情況，他檢查後發現男子會厭水腫，考慮到可能是急性會厭炎，於是給予點滴注射治療，還要求住院觀察。

男子聽到要住院，以為醫師危言聳聽，立刻拒絕、跑回家休息，沒想到晚間9點就出現呼吸不順暢、嘴唇發紫等症狀，被家人送到急診室。

周國文會診時，發現男子3度呼吸困難，會厭腫得像球狀，堵住了呼吸道，所幸他緊急在病床旁氣切，症狀才慢慢好轉。周國文也說，急性會厭炎病情發展迅速，患者留院觀察相當重要，若是這名男子沒有立即被送到急診，可能就會出現呼吸、心跳停止的狀況，想要搶救難度會更大。