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喉嚨痛到想死！這波又確診「妹子靠1招」好轉超快　苦主也點頭　

感冒、咳嗽、生病。（圖／記者黃克翔攝）

▲原PO再次確診，靠喝水緩解症狀。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

5、6月小心疫情反撲，耳鼻喉科醫師張弘示警，診所天天被擠爆，「新冠比例仍居高不下，每個診都要加班才看得完病人。」對此，一名女網友哀喊，最怕確診喉嚨痛到生不如死，所幸她靠著去年染疫經驗，這次在潛伏期就狂灌開水，果真症狀好轉許多，「完全感受不出我確診！」

一名女網友在Dcard表示，時隔1年多，她最近又中鏢了，回想第一次染疫，「候喉嚨真的生不如死，喝水痛、睡覺痛、醒著也痛」，聽大家說喝檸檬綠能緩解症狀，但對原PO根本沒有效，就連開水也不敢喝，「每喝一口根本就是要人命」，唯獨吃喉糖舒服一些，接著連吃6天藥才轉陰性。

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如今二次確診，原PO變得有警覺性，潛伏期發現喉嚨癢癢的，本以為是扁桃腺發炎，每天都喝4大罐的礦泉水，某天決定吃一包感冒藥，但隔天起床喉嚨依舊微痛，結果當晚就驗出陽性。

對此，原PO慶幸直呼，喉嚨稍微不舒服的時候就吃喉糖，「不得不說多喝水真的很有用」，確診第三天時，喉嚨已經好轉很多，「不痛還可以正常吃東西，完全感受不出我確診！」文末，原PO也呼籲，大家都能挺過這波疫情反撲，多喝水很重要。

底下網友熱議，「喝水真的超有效！我也是第一次確診，喉嚨痛到不能吞口水，還是逼自己喝，結果水喝夠了，喉嚨馬上獲得改善」、「這輩子沒那麼感激過喉糖，吃下去簡直仙丹」、「昨天剛確診，失去嗅覺和味覺，需要時間恢復，但心情真的很受影響，只能多喝水、補充維生素C早點康復」、「蜂蜜水也超有用」、「確診喉嚨真的很乾，不過我也是狂灌各種飲料各種水，有痰就吐掉，沒有痰咳嗽的口水也吐，第一天吃完藥就能正常吃東西了，我是不怎麼痛，但很乾很乾超級乾」、「老人家也不能單純只喝開水啦...已經收好幾個喝過頭變低血鈉了」。

▲▼疾管署呼籲儘早接種次世代疫苗。（圖／疾管署提供）

▲儘管口罩解封，但民眾仍要注意疫情防護。（圖／疾管署提供）

針對此波疫情反撲，醫師張弘近日在臉書說，3/20起新冠確診輕症免通報，4/17口罩令鬆綁，台灣邁向世界的腳步開放，是值得高興的事；視訊診療期間本來已經很多患者，現在更是一路往上，看不到盡頭，也發現新冠比例仍居高不下，每個診都要加班才看得完病人。

「新聞看不到每日確診數字，診所卻是每天被擠爆」，張弘指出，疫情不降反升，這段時間醫護都辛苦了，耳聞明年健保預算總額將大砍？已經很多原廠藥都不進來了，希望不是真的。

至於確診症狀部分，耳鼻喉科診所院長陳亮宇醫師曾指出，有喉嚨痛或喉嚨乾燥等症狀輕微者，可透過多喝水、少講話、用鹽水漱口，或喝冰水、吃冰淇淋舒緩。

他解釋，鹽水漱口可將表面細菌沖掉，至於冰冷食物則是因喉嚨發炎會有灼熱感，靠著冰水或冰品可降低神經末梢溫度及神經疼痛訊號；但若有咳嗽症狀，則不建議食用，反而會刺激氣管，咳得更厲害。反之症狀嚴重者，醫師除了開立藥物外，也會給予喉片、局部消炎噴劑，以改善喉嚨不適症狀。

另在營養學上，吃冰涼食物有助鎮靜消炎，舒緩喉嚨痛症狀。營養師李婉萍也分享，喉嚨痛的飲食重點，喉嚨痛可以吃甜，但不要吃酸，有些人會因刺激胃酸，導致胃酸上湧而加劇喉嚨不適，如柳丁汁就不建議；另外，太熱的湯品，容易燥熱、上火的食物也不要吃，例如堅果類及餅乾。

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