吃完火鍋喉嚨痛　她「會厭腫大」吸不到空氣窒息亡！

▲女子起初只是喉嚨痛，但最後卻窒息身亡。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近日瘋傳一則消息，一名26歲的女子吃完火鍋之後喉嚨痛，隔天上班時情況又更嚴重，出現憋氣感、畏寒等症狀。由於狀況快速惡化，女子決定到醫院就醫，但才剛到醫院沒多久，就突然大口喘氣，接著倒在地上，最終不治身亡。

根據《都市快報》報導，女子晚上結束加班，趕到火鍋店為好友慶生，結束聚餐回到家以後，開始覺得喉嚨有點疼，但以為只是因為火鍋太辣，沒有太過在意。

隔天清晨，女子感覺嗓子疼痛加重，甚至連呼吸都有點困難，在家吃了消炎藥後去上班，沒想到情況變得更嚴重，出現了憋氣感、畏寒，於是趕緊請假去醫院。

好不容易到了醫院，女子突然大口大口呼氣，接著倒地不起，最終不治身亡。醫師結合女子之前的種種症狀，檢查之後發現，女子的會厭充血腫脹，堵塞了聲門，判斷奪走女子生命的是「急性會厭炎」。

杭州師範大學附屬醫院耳鼻咽喉科周國文副主任醫師表示，「急性會厭炎」是耳鼻喉科急重症之一，主要表現為會厭高度水腫，這是一種主要累及喉部聲門上區的會厭及其周圍組織的急性炎症病變，「嚴重的急性會厭炎，如果沒有及時處理，短短十幾分鐘就足以讓人窒息，帶來致命傷害。」

周國文指出，「急性會厭炎」雖然很凶險，但只要及時就醫，明確診斷，治療並不困難，「通常激素治療較有效，激素的使用可在短時間內改善水腫，再配合抗生素控制炎症。如果一旦進展到嚴重的呼吸不暢時，就會發生致命危險，必須立即進行快速氣管插管或是氣管切開，才能挽救一命。」