最強省錢妙招！她搭機多帶1物…免錢多運一堆行李　航空公司傻了

▲女網友將衣服全塞到枕套裡當成枕頭拿上機，這樣就不用額外支付托運行李的費用。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

疫情後不少人開始恢復旅行，但航空公司嚴格的行李規定卻讓人困擾不已。最近TikTok網友@roadbunnies分享了她如何鑽漏洞，只用一個枕套就將大量行李「偷渡」上機的過程，令人驚訝不已。

據《鏡報》報導，從影片可見，這名女網友當天搭乘的是歐洲廉航「瑞安航空」（Ryanair）的班機，而她為了避免支付額外的行李費，只帶了一個後背包和一個枕頭當作隨身行李上機。

一路上，她一直抱著她的白色枕頭，不過當她抵達目的地後，就立刻開心地拉開枕套拉鍊，只見裡面裝著的並不是棉花或枕芯，而是滿滿的個人衣物，原來女子隨身攜帶的枕頭不會被計算在隨身行李的件數內，也不會被稱重，而她就是靠著這個「小妙招」，不必多付錢也能將衣物運回家。

這支影片在網上曝光後瞬間走紅，網友們紛紛留言表示「這真是一個好方法」、「我本來還在擔心行李超重的問題，但我現在一點都不焦慮了」、「你真是個天才」。

瑞安航空在發現這支影片後，也打趣地在留言處寫下「拜託，我到底看到了什麼」，吸引逾9.5萬人按讚；而這名女網友則寫道，「嗯……希望我們還是好友」，雙方互動十分有趣。