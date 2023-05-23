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遭美蒙大拿州封殺　TikTok狀告州政府「違反憲法保障自由權」

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok狀告美國蒙大拿州政府。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）17日簽署法案，禁止在州內使用短影音應用程式TikTok，成為全美第一個封殺TikTok的州。對此，TikTok公司22日向州地方法院提出訴訟，主張禁令違反美國憲法第一修正案保障的言論自由等權利，尋求撤銷並永久禁止蒙大拿州執行禁令。

根據CNN報導，蒙大拿州通過新法，自2024年1月1日起，若TikTok或各個應用程式商店對個人裝置提供下載使用TikTok App，將被處以每天1萬美元（約新台幣30萬元）的罰金。這項法律是針對TikTok母公司中國北京字節跳動（ByteDance）與中國政府關係的擔憂，防止中共可能出於間諜目的透過TikTok竊取美國數據。

TikTok在訴狀中提到，蒙大拿州的「數十萬用戶」使用這款App與來自全球各地的人，對商業、政治到藝術等各種話題互相交流，這項前所未有的極端措施，是基於對外國政府可能獲取用戶數據與談話內容之毫無根據的猜測，完全不符合憲法第一修正案所保障的權利。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）聲明指出，公司正在挑戰蒙大拿州違憲的TikTok禁令，以保護公司業務與蒙大拿州數十萬TikTok用戶，「我們相信，基於極為有力的先例與事實，我們將會贏下這次法律挑戰。」

蒙大拿州總檢察長發言人佛勞爾（Emily Flower）則向CNN表示，「我們預料到會受到法律挑戰，並已做好充分準備，以捍衛有助於保護蒙大拿州人民隱私與安全的法案。」然而，有法律與科技專家表示，無論是蒙大拿州或是其他任何一州要執行這類的禁令都將面臨困難，即使禁用法案成立，網際網路的實用性或許壓根不可能讓用戶完全脫離TikTok。

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TikTok字節跳動TikTok禁令禁用TikTok蒙大拿州北美要聞

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