參加員旅「要自己請特休」！勞工轟：算什麼福利？　1關鍵恐觸法

▲原PO表示，公司員工旅遊必須用特休或是自行請假。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者陳怡靜／綜合報導

許多公司體恤員工辛勞，會定期舉辦員工旅遊，或是給予津貼補助，作為員工福利。一名網友表示，第一次待到有員工旅遊的公司，不過同事告訴他，參加員工旅遊必須用特休或是請假的方式，「想問問大家待的公司員旅也是這樣嗎？」

原PO在PTT WomenTalk板表示，剛出社會不久的他，第一次進入有員工旅遊福利的公司，不過同事透露，參加員工旅遊必須要用特休或是請假，不曉得是否合理，便上網發問，「員工旅遊需要扣特休或假嗎？」

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文章曝光後，不少人紛紛回應，「請假是應該的，如果公司員旅不扣假是額外的福利」、「剛去完回來，員旅有公假」、「不是辦在假日的話，扣假正常」、「如果把員工旅遊綁特休是不是有點被綁架，讓人陷兩難」、「特休是法定的，除非有高於法定天數，你辦員旅還要扣假也太爛，算什麼福利」。

就有網友分享，最近剛好碰到類似問題，「我們也是要扣特休去員旅，公司補助員旅每人一萬 ，但沒去就是自動放棄補助這一萬塊」、「我們是欸，如果遇到平日，就用自己的特休扣」。

不過也有人直言，「正常來說要扣特休，不過我都不去員旅的，這時候去上班根本沒人上班，在外面晃等下班再回去打卡就好了，再拿旅遊補助自己出去玩」。

▲員工旅遊日雇主不得強迫員工排特休，否則違反勞基法。（示意圖／資料照）



事實上，員工旅遊日期若為上班出勤日，雇主不得擅自替員工排特休假，否則將違反《勞基法》第38條第2項：「特別休假期日，由勞工排定之。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整。」

類似的問題層出不窮，台北市政府勞動局就曾以「公司主辦員工旅遊，旅遊日為一般上班日，是否當日不支薪？」為題公告，「員工旅遊若屬強制參加性質，則仍應給付當日工資，惟因員工旅遊不同於一般勞務給付情況，其工資給與可由勞雇雙方另予議定。員工旅遊，若屬自願參加，而未參加之勞工無提供勞務時，雇主得不發給工資。」