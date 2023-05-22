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河南34名教師被欠薪4年怒「絕食」抗議　官方通報：當晚全數返回

▲河南三門峽市的34名教師發起絕食行動，替自己爭取薪水等該有的權利。（圖／翻攝微博）

▲河南三門峽市的34名教師發起絕食行動，替自己爭取薪水等該有的權利。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸河南三門峽市有34名教師在15日發出《聲明》要展開「絕食」行動，抗議4年來沒有工資、社保、醫保和公積金等工作保障。《聲明》強調4年間，餓著肚子堅守在三尺講台上，進行著每天12個小時的繁重的工作，時至今日，已經到了「忍無可忍，無需再忍」的地步。這份《聲明》字裡行間透露著無奈及委屈，引起外界關注。

《北京青年報》報導，河南三門峽市教育局5月22日通報稱，5月15日三門峽市民辦學校34名教師到市教育局反映其編制問題，市教育局第一時間做好耐心細緻的政策解讀工作，教師當晚全部返回。目前，34名教師全部在崗，學校教學秩序正常。教師工資在2022年9月以前由民辦學校發放，學校轉公辦後，由財政逐月發放。

▲河南三門峽市的34名教師發起絕食行動，替自己爭取薪水等該有的權利。（圖／翻攝微博）

絕食爭取權利的34名教師共同發出了一篇署名的《聲明》，向當地教育機關及家長吐露心聲。《聲名》表示，我們是34位普通的人民教師，於2019年8月參加市直屬學校招教考試，經過筆試、面試、體檢、公示全部合格後，錄取為市直公辦編制教師，工作至今已近四年。

《聲明》指出，四年來，我們兢兢業業，平均每天工作至少12個小時，但是編制至今仍未落實！沒有勞動合同、沒有工資、沒有社保、沒有醫保、沒有公積金！期間我們多次向主管部門反映此事，但一直未果，「迫於無奈和各方壓力，我們只能選擇最卑微的方式，在教育局絕食靜默來向大家求助，直到問題得到徹底解決！由此給家長、學校、社會帶來的影響，希望大家諒解！」

對於34名教師的要求，三門峽市教育局通報稱，關於教師編制問題，因處於規範民辦義務教育過渡期，相關部門已按程序全力推進。本著依法依規、尊重歷史、尊重事實的原則，在最短時間內，予以妥善解決。

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