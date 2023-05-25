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明年2國定假日不補班「放假日期超尷尬」！網苦笑：應該要連假

記者施怡妏／綜合報導

行政院人事行政總處今（25）日公布113年行事曆，針對今年補班日過多而引發的爭議，人事總處修正規定，明年只要補班1次，春節假期則有7天，消息曝光掀起討論，不少人嗨喊「補班地獄生活終於解脫」，但也有人發現，中秋節卡在周二，國慶日則卡在周四，中間都卡了一天上班日，「沒連假，放了不過癮」。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲2024年只要補班1次。（示意圖／記者林敬旻攝）

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行政院人事行政總處做出調整，依「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定2024年政府行政機關辦公日曆表，明年總共只有4個3天以上連假，分別是元旦、農曆春節、兒童節及民族掃墓節以及端午節，僅農曆春節需要補班課。

值得一提的是，中秋節在周二，國慶日在周四，中間都卡了一天上班日，休假行程被中斷。網友紛紛在《ETtoday新聞雲》粉絲專頁留言，「明年中秋星期二，居然沒有連假了」、「中秋跟國慶沒連假了」、「烤肉食材都要3天才烤得完捏」、「國慶沒意見，但中秋沒有連休嗎」、「中秋也是重大節目，家人團圓的日子，可惜被忽略了」、「連中秋這種大節日都沒連放」、「結果明年中秋跟國慶卡在一個周二跟周四，沒有連假，真有趣」、「中秋只放一天怎麼烤肉啊」。

不過，多數網友舉雙手贊成不補班的政策，「太好了！才不想一直補班補課，寧願正常上班」、「想連續假期的就自己請假，這樣也不會造成交通混亂，造成民眾混亂」、「很多人都不想連上6天班」、「怎樣做都有人嫌、回歸正常好了」、「正常周休班就好了，不用刻意去喬連假，真正需要連休的，自己再用特休」、「其實我想大家要的是彈性放假，但不補班」。

▼中秋跟國慶沒有連假。（圖／行政院提供）

▲▼113年行事曆。（圖／行政院提供）

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