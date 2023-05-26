「AI孫燕姿」涉侵權疑慮！　賴士葆提3建議：加速推動相關法案

▲賴士葆出席「生成式AI浪潮下的智財權挑戰」記者會。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）



記者詹宜庭／台北報導

隨著AI人工智慧技術進步，網路上出現大量的「AI歌手」，可以模擬歌手嗓音唱各種歌曲，其中「AI孫燕姿」更是因為模仿度太高，引發侵權議題。對此，國民黨立委賴士葆26日建議，政府應制定生成式AI合理使用規範，要求明確標識並揭露素材版權來源，加速推動AI相關法案，促使合理監管下的蓬勃發展。

賴士葆今日出席「生成式AI浪潮下的智財權挑戰」記者會時表示，人工智慧技術引起許多關於智慧財產權的考量，例如近期熱議的「AI孫燕姿事件」，AI科技已為人類未來開拓新的可能性，但目前市場發展還在早期階段，對於相關法律問題的處理還沒有一致的定論。因此，為平衡AI科技的發展與相關法律爭議，他提出3項主張。

第一，政府應制定生成式AI合理使用規範，並要求AI作品需做明確標識。賴士葆透露，AI科技發展快速，未來不會使用AI工具的個人或企業將面臨極大的競爭壓力。然而，由於法律規範不明確，可能會因侵權的疑慮而阻礙社會大眾進一步採用AI科技的進程。因此，我主張政府應該制定生成式AI的合理使用規範，以確保創作者的權益並使公眾了解如何安全、合法地使用AI工具。此外，也應該要求所有AI生成的作品都需要清楚標註「AI生成」，這將有助於提升公眾的警覺性，並在釐清相關責任問題時提供重要的參考。

第二，應比照歐盟的作法，要求生成式AI模型開發者須揭露素材版權來源。賴士葆說，由於生成式AI的工具可能使用創作者的作品來訓練並獲取利益，但創作者卻可能對此毫不知情。為此，歐盟已開始修訂法規，要求生成式AI模型開發者，必須揭露所使用的受到版權保護素材的來源，這個做法將成為創作者日後跟AI業者爭取分潤的重要依據。因此，賴士葆主張政府應該借鏡歐盟的作法，制定相關法案以保障創作者的權益。

第三，加速推動AI相關法案，促使AI科技在合理的監管下蓬勃發展。賴士葆指出，隨著AI科技的推陳出新，歐盟和美國早已開始提出各種AI相關法案，連最近剛結束的G7峰會，也強調必須立即應對「生成式AI」帶來的機會與挑戰。我國向來以資通訊科技大國自居，但對於AI相關法案的推進卻相對遲緩。為此，賴士葆將加速推動AI相關法案（如：AI基本法），讓AI科技在適當的監管下持續健康發展，以確保我們能充份掌握AI科技所帶來的發展契機。