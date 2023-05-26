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藍議員嗆女消防「被偷窺不一定是對的」拒道歉　她嘆：怎麼教小孩？

▲▼國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）

▲國民黨議員黃浴沂。（圖／翻攝宜蘭縣議會直播）

記者杜冠霖／台北報導

有關宜蘭女消防隊員受到性騷擾，宜蘭綠營議員昨（25）日在縣議會聯席審查會中聲援，但國民黨籍議員黃浴沂嗆「被偷看的不一定是對的」、「是不是要引誘人去看？」引發非議，黃事後也拒絕道歉。時代力量立委王婉諭26日痛批，黃議員毫無性平意識、根本沒資格為人民發聲，這些赤裸裸的歧視與暴力，是有外溢效果的，套句國民黨最愛說的「這樣我怎麼教小孩？」

該性騷案件發生於去年12月，被害者上月曾在立委高嘉瑜、王婉諭陪同下召開記者會，她泣訴分隊對自己原本是第二個家，但去年12月晚上，加害者在知道我正在洗澡的情況下潛入女生宿舍寢室並關上房門，自己離開浴室後，未著衣物撞見對方，當下躲回浴室並要求對方離開。後續也向主管報告，宜蘭縣府後續冷處理，消防局主管更對受害者冷嘲熱諷，讓她身心受創，也有綠營民代在議會為其聲援。

對於黃浴沂言論，王婉諭痛批，黃浴沂在議會公然檢討被性騷擾的當事人，每一句話，都讓人看了無比憤怒。這番言論顯示，黃議員根本毫無性平意識，也完全沒有資格為人民發聲、為民眾謀福。因為，他根本無法理解性平事件被害人的處境，欠缺同理的能力。為了護航縣府，居然大喇喇的檢討被害人。

王婉瑜直言，讓這樣的人掌有權力，能夠在議會上發聲，只會讓性平事件受害者的處境更加弱勢，助長一整個敵意環境的蔓延。

對於該起性騷事件，王婉諭表示，年初收到陳情後，自己和立委高嘉瑜就召開協調會，上個月也與高委員、搶救消防員團體召開記者會。從頭到尾，消防分隊、消防局荒腔走板、公然說謊、曲解法令的發言，都令人感到相當憤怒，也非常困惑，「如今，看到黃議員的發言，一切突然都說得通了。」

王婉諭痛批，有這樣的民代撐腰，難怪該分隊從上到下，在處理性平事件時毫無尊重，逼迫她帶病上班，在官員與媒體面前謊話連篇，毫無檢討之意，甚至還不顧中央主管機關宣示，持續宣稱「備勤不是上班時間」。

王婉諭直言，政治人物在公開場合發表歧視言論，絕對不是單純的「失言」，而是赤裸裸的歧視與暴力，而這些暴力，是有外溢效果的，套句國民黨最愛說的「這樣我怎麼教小孩？」政治人物無法作為表率，在議會殿堂上做出最壞的示範，助長歧視言論的歪風，更可能導致校園中的學生進而效仿。

王婉諭指出，這些人說過的話，做過的事，都不該輕易被社會大眾遺忘。要讓他們知道，任何踐踏他人苦痛的行為，最終都會被社會大眾唾棄。作為女性政治人物，嚴厲譴責這樣的言行。同時也會繼續為所有性平事件的被害人，以及女性的弱勢處境而發聲，給台灣一個更友善的政治環境。

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