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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台低薪、過勞世界第一！　藍黨團轟蔡英文政府：勞工只是選舉工具

▲▼國民黨團召開「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（26）日召開記者會，檢視蔡政府過去7年對勞工所做出的承諾，幾乎每有一件做到，低薪、過勞已躍居世界第一；勞工「生產力」低、越忙越窮，根本不敢生小孩、養不起小孩。勞工在蔡英文總統和民進黨眼中，只是選舉工具而已。

總召曾銘宗表示，2016年5月1日，蔡英文已經贏得總統大選，特別提到勞工政策六大保障，承諾新政府會逐步落實。所謂的六大保障：一、薪資要增加。二、工時要減少。三、保障非典型勞工。四、支持青年、中高齡就業。五、照顧遭受職災勞工。六、鼓勵組工會。但曾指出，7年過去，蔡英文的六大保障幾乎都跳票。

今年5月1日勞動節，勞工團體走上街頭，提出六大訴求，一、制定最低工資法，落實基本工資3萬元。二、國定假日恢復19天，軍公教五一要放假。三、杜絕過勞、低薪、高工時，青年要加薪。四、保障保險員、外送員及派遣勞工等非典型勞工權益。五、勞退新制強制提撥率應檢討提高、舊制退休金最高基數應再增加少個基數。六、降低護病比、終結血汗醫護。

曾銘宗指出，勞工團體提出的六項訴求，蔡政府只有敷衍，沒有具體回應。團呼籲蔡政府，拿出你的良心、拿出具體做法，保障勞工基本權益。

▲▼國民黨團召開「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

書記長謝衣鳯表示，放眼世界各國就業者平均每工時，第一名是新加坡、第二名是墨西哥、第三名哥斯大黎加，中華民國位居第四名。我國全年工時在2016年為2035(時)、2017年為2035(時)、2018年為2033(時)、2019年2027(時)、2020年為2021(時)、2021年2000(時)。

再看看我國勞工全年總薪資，101年受雇者全年總薪資中位數為44.2萬元，到了110年受雇者全年總薪資的中位數為50.6.萬元，只成長了14%；整體每年平均薪資數在101年為55.3萬元，到了110年為67萬元。這代表了產階級的薪資水準成長緩慢，僅21%，且在110年超過68.31%受雇者，是領不到平均數，根本是看得到、吃不到。

謝衣鳯指出，根據主計總處統計2022年受雇者主要工作經常性收入，914.6萬名受雇者，月薪不到4萬元，佔全體受雇者經常性收入的59%。請問民進黨政府，為何我國低薪問題始終無法獲得改善？

▲▼國民黨團召開「蔡政府執政7週年居住正義跳票！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

藍委李德維表示，當年蔡英文總統以文青式口吻說出「勞工是她心中最軟的那一塊」，但7年過去，勞工其實是遭蔡英文總統與民進黨放鴿子，放最多的那一群人。去年就有320為勞工死於職災，創下6年來新高，勞動部卻說是業者開工數爆增所致，難道千錯萬錯都是勞工的錯嗎？都不是勞動部的問題嗎？

台北市議員李彥秀也說，猶記得蔡英文在2016年競選總統的最後幾天，站在凱道上說，「現在在總統府裡面的人，聽不到人民聲音，這個政府既無心、無感、更無能。」現在檢視2016年蔡英文總統當時所說過的話，國人只能感到到民進黨政府的傲慢，聽不到人民的聲音，當年承諾改善年輕人低薪、終結低薪、基本工資立法3萬元、勞保年金改革，對勞工的四大承諾，年年跳票。

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