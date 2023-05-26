iPhone 15系列模型機全曝光　六大外觀亮點搶先看

▲iPhone 15模型機曝光，（圖／AppleTrack）

記者陳俐穎／綜合報導

預計蘋果iPhone 15系列將於9月的發表會中登場，而現在網路上也有YouTuber取得最新模型機開箱，公布全新四款模型機外型，從這次新公開的模型機看來，總共有6大外型設計變化。

根據YouTuber AppleTrack的開箱影片，首先將採取原角邊框設計，iPhone 15與iPhone 14系列外觀並沒有巨大的變化，但其實外觀上，四款機型的邊角更加圓、寬大。此外，基礎款也加上磨砂背蓋設計，過去基礎款設計採用亮面背蓋，不過此次全系列機型都改為磨砂背蓋。

而旗艦款的Pro機型，在構成材質上也有升級，預計改為鈦合金邊框，更加堅固，而Pro系列，也將過去的靜音開關做了更改，改為靜音按鈕的設計，除了靜音之外，預計還有更多新功能，似乎也支援自訂義按鈕。

而在全系列都有的改動上，首先全系列改為動態島的設計，這項功能原先只在iPhone 14 Pro以上機型上搭載，也讓蘋果手機多年以來終於脫離「瀏海」設計，而這次iPhone 15也將讓瀏海全面走入歷史。

最後，iPhone 15將全面改為「USB-C」設計，主要是因為歐盟規定影響，先前消息指出，Pro版本與一般版的傳輸速度與充電速度會有不同。