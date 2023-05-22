iPhone 15太平庸！　爆料者指「這2款」直接跳過別買





▲iPhone 15系列升級內容被爆料帳號批評太過平庸。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

接近9月即將發表最新的iPhone 15系列，相關爆料持續出現，有讓人興奮的有感升級，也有細微調整的小變動，不過具有影響力的爆料帳號「Unknownz21」這次卻建議果粉，「這次整個15系列都可以跳過」。

富比士報導，「Unknownz21」這次對用戶的建議是，整個iPhone 15系列都可以直接跳過，尤其是15和15 Plus這2款基本款，「不是因為有什麼缺陷，是因為升級內容太過平庸。我希望我能詳細說明，但我不行...」

「Unknownz21」過去爆料新iPhone的細節，許多都與最終官方亮相的高度吻合，之後出現另一名爆料者「analyst941」，也掌握與「Unknownz21」類似的精確內幕消息。

「Unknownz21」這次之所以不能詳細說明，是因為「analyst941」出事了。根據「analyst941」的說法，蘋果（Apple）內部在抓洩密者時，故意將同樣不正確的但細節略有不同的資訊餵給幾名員工，等到「analyst941」將資訊公開後，就讓蘋果成功釣出了洩密的員工。「analyst941」表示被抓的人是他的親兄弟姊妹，因為該次事件遭到蘋果火速開除，他之後也刪除了爆料帳號。

蘋果近年大力掃蕩內部洩密者，「analyst941」的事件只是其中之一，近期爆料資訊也大幅減少。因此以「Unknownz21」過去發文的準確性，可知他的說法值得被認真看待。

「Unknownz21」對於iPhone 15基本款系列沒有好話，認為他們不值得買，根據他洩漏的相關訊息和圖片，iPhone 15基本款基本上就是 iPhone 14 Pro的便宜版，使用的是去年的A16晶片，並且新增去年只在高階款才有的動態島設計。