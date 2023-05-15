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全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15初階款也將搭載4800萬畫素相機。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

據外媒 MacRumors 報導，香港投資公司海通國際證券分析師浦得宇（Jeff Pu） 表示，今年推出的蘋果iPhone 15和iPhone 15 Plus 機型將配備4800萬像素鏡頭。

在一份研究報告中，浦得宇表示iPhone 15上的4800萬鏡頭將使用新的三層堆疊傳感器，可以捕獲更多光線以提高圖像品質。不過根據最近的供應鏈調查，浦得宇認為堆疊式傳感器面臨良率問題，可能導致iPhone 15 和iPhone 15 Plus 的生產延遲。

蘋果去年首次在iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max上推出4800萬像素的相機鏡頭，用戶能夠拍攝4800萬像素的 ProRAW 照片，這些照片保留了更多細節以提供更大的編輯靈活性。

浦得宇報告指出，由於「設計問題」，iPhone 15 Pro機型將不再配備固態按鈕，也就是無機械移動部分的按鈕，可通過觸感反饋和壓力感應來模擬按鍵效果，仍然預計iPhone 15 Pro 機型將採用鈦金屬框架、升級的A17 仿生晶片、增加 8 GB 記憶體等，並重申所有四款iPhone 15 系列機型都將配備USB-C 接口。

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