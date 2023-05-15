　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

▲iPhone 15 Pro酒紅色渲染圖曝光。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 15恐延期發布。（圖／取自9to5mac）

記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15和iPhone 15 Plus手機上市時間驚傳延期。海通證券分析師浦得宇出具最新報告，在蘋果定調強勢升級但零件難以即時調度的情況下，iPhone 15機型恐延遲發布。

根據外媒《9to5mac》報導，包括15 Pro型號的鈦合金、15 Pro Max的潛望鏡長焦鏡頭、固態按鈕的反轉以及4800萬像素的相機更實惠的iPhone 15設備等，零件面臨卡關。

然而，對iPhone 15和15 Plus上市時程也因此出現變數，浦得宇最近的訊息表明，蘋果在獲得按時交付智慧手機所需的相機組件方面可能面臨一些挑戰。

浦得宇認為，iPhone 15和15 Plus上用於4800萬像素相機的堆疊式CIS（CMOS圖像感測器）將是影響生產最關鍵的地方，需要繼續監控。

但在他獲得更多確切訊息之前，浦得宇仍然預計 iPhone 15和15 Plus將在今年9月的秋季發表會與15 Pro和Pro Max一起發布。

浦得宇還重申，USB-C將出現在整個iPhone 15系列中，A17晶片將保留給Pro機型，而15和15 Plus採用與iPhone 14 Pro和Pro Max一起推出的A16晶片。

最後，浦得宇也預計iPhone 15的儲存容量將保持不變，分別為128、256和512GB，只有Pro型號提供最高1TB選項。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
2位SS級女優登台「唯一見面會」　老司機激動：陣容太頂！
LIVE／徵召揭曉倒數　郭台銘侯友宜誰出線？最新解析
快訊／小甜甜一度失聯！　王少偉急衝她家找人
周休三日提案通過！　全教總支持：對學生有幫助
空軍22歲下士遭同僚輾死！祖父一手帶大　悲赴殯儀館看阿孫
口罩男真實長相曝光！　遭影射「一堆單親媽媽後宮」
孩子被長期欺負！　陸英文老師「上門殺光」霸凌者全家
宥勝「離開蕭敬騰公司」！1年前突辭演《機智》被迫草草收尾

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

女童頭七重傷媽難熬母親節　爸嘆一輩子痛：不會原諒

郭台銘會見韓國瑜十指緊扣　當面致歉盼不錯過團結機會

李亞萍淚喊：女兒啊，母親節快樂　余天崩潰「不要再講了」

兒子碎念名字取太多劃　媽無奈：長大自己去改

兒騙母幫買2包菸3800！　「盒內藏毒」謊稱順便還錢

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

劉櫂豪要求交通部改善池上車站人行連通道　離島航線經營檢討機型

金門蚵嗲太誘人！男大生買好想趁熱吃　開車誤踩油門撞進店面

百萬網紅掛急診！護理師粉一說「針要打屁股」　尷尬衝擊也只能脫褲

苗栗警闖紅燈遭廂型車「攔腰撞飛」！警局急澄清：為取締違規車

盧卡申科神隱！錯過普丁午宴「手纏繃帶」腳步不穩　傳病重住院

劉亞仁染毒控「記者太多不現身」　警方下通牒：再拒絕調查就逮捕

快訊／阿修羅掛病號吊點滴　獵鷹總冠軍G2又變陣

星巴克進駐雲林麥寮有質樸窗景　在地特色咖啡大點名

華航獨家新開高雄-首爾金浦航線　高雄飛往亞洲各國每周達50班

小米武漢總部大砍35歲以上員工9成　公司闢謠：已取證

3C家電熱門新聞

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

不用「嘿」也可以！爆料： Siri 將進行重大改進

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

惡意程式假扮「Windows Upate」騙更新　資安業者示警

iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

Panasonic洗碗機　可當烘碗機用

超香女神來實測「超頂手機」！

史上最大支！分析師爆iPhone 16 Pro Max　螢幕飆上6.9吋

外媒曝蘋果首款MR頭戴式裝置6月登場　目標10年內取代iPhone

蘋果iOS程式碼意外暴雷！　全新「Beats耳罩式」降噪耳機有望登場

Windows 11輸入法現災情　官方7步驟暫時解決

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Google搜尋有AI！對話發問幫解惑

Google新機Pixel 7a正式發布　 一表比較舊款Pixel 6a差異

更多熱門

相關新聞

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

全面升級！爆料：初階iPhone 15將搭載4800萬像素鏡頭

據外媒 MacRumors 報導，香港投資公司海通國際證券分析師浦得宇（Jeff Pu） 表示，今年推出的蘋果iPhone 15和iPhone 15 Plus 機型將配備4800萬像素鏡頭。

印度媒體：塔塔集團將代工iPhone 15

印度媒體：塔塔集團將代工iPhone 15

研發延遲　爆料：蘋果iPhone 16 Pro才會採用固態按鈕

研發延遲　爆料：蘋果iPhone 16 Pro才會採用固態按鈕

為了iPhone 15？　爆料：蘋果將推新一代「有線耳機」

為了iPhone 15？　爆料：蘋果將推新一代「有線耳機」

最新蘋果iPhone 15 Pro渲染圖出爐　將有全新靜音按鍵

最新蘋果iPhone 15 Pro渲染圖出爐　將有全新靜音按鍵

關鍵字：

iPhone 15

讀者迴響

熱門新聞

建商給10億也不搬　鄰居力挺最強釘子戶

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

「周休三日」提案過了！5700人連署

指名姓白的！楊繡惠深夜嗆：弄死你

「叫我太太陪妳去拿小孩」　分局長射後不理封鎖小三

獨／口罩男心碎發聲11年妻！「不公開證據是最後溫柔」

谷阿莫「露鳥」畫面意外流出！

壽司店爆食物中毒　2死逾40人不適

10年前率先推「周休三日」！業者自評成效良好　離職員工卻有這抱怨

全台雷雨！　連下3天時間曝

台男女日本1億買免稅品　出境全不見

分局長外遇鹹濕對話曝　「寶貝乖乖！讓我越來越色」

空軍下士從拖車跌落「遭後車壓過」亡

籃球YouTuber服兵役突過世　粉絲含淚道別

已婚警分局長「狂追天菜」　狠甩外遇女友險害命

更多

最夯影音

更多
劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲

劉芒遭爆「人設翻車」黑料狂出！ 本人道歉了...攝影師再發聲
王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

王思佳「淚崩曬證明」愛馬仕是真的！　「從沒自稱貴婦」：我只是努力工作的人

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

余祥銓女友探望余苑綺後就懷孕！　李亞萍揭「驚人巧合」藏洋蔥

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

40歲孕婦開車返家疑宮縮　忍痛開到派出所向警求救

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面