iPhone 15、15 plus恐延期發布　分析師：重要零件卡關

▲iPhone 15恐延期發布。（圖／取自9to5mac）



記者廖婕妤／台北報導

蘋果iPhone 15和iPhone 15 Plus手機上市時間驚傳延期。海通證券分析師浦得宇出具最新報告，在蘋果定調強勢升級但零件難以即時調度的情況下，iPhone 15機型恐延遲發布。

根據外媒《9to5mac》報導，包括15 Pro型號的鈦合金、15 Pro Max的潛望鏡長焦鏡頭、固態按鈕的反轉以及4800萬像素的相機更實惠的iPhone 15設備等，零件面臨卡關。

然而，對iPhone 15和15 Plus上市時程也因此出現變數，浦得宇最近的訊息表明，蘋果在獲得按時交付智慧手機所需的相機組件方面可能面臨一些挑戰。

浦得宇認為，iPhone 15和15 Plus上用於4800萬像素相機的堆疊式CIS（CMOS圖像感測器）將是影響生產最關鍵的地方，需要繼續監控。

但在他獲得更多確切訊息之前，浦得宇仍然預計 iPhone 15和15 Plus將在今年9月的秋季發表會與15 Pro和Pro Max一起發布。

浦得宇還重申，USB-C將出現在整個iPhone 15系列中，A17晶片將保留給Pro機型，而15和15 Plus採用與iPhone 14 Pro和Pro Max一起推出的A16晶片。

最後，浦得宇也預計iPhone 15的儲存容量將保持不變，分別為128、256和512GB，只有Pro型號提供最高1TB選項。